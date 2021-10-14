ABD'li Şirket Robot Köpeğe Keskin Nişancı Tüfeği Yerleştirdi

Robot köpeğe keskin nişancı tüfeği yerleştiren şirket bununla gurur duyuyor. ABD'li şirket, robot köpeğe yüksek teknolojili bir keskin nişancı tüfeği takmasıyla insanları dehşete düşürmüş durumda.

SWORD International ve Ghost Robotics en son silahlarını tanıttılar ve bu gerçekten bilim kurgu filmlerinin malzemesi olmaya aday gibi görünüyor.

Çeşitli görevleri yerine getirebilen dört ayaklı, köpek görünümlü makineler olan birkaç robot şirketi tarafından yapılmış robot köpekleri biliyorsunuzdur. Biraz göz korkutucu olsalar bile nispeten zararsızlar, en azından şimdiye kadar öyleydi.

Robot köpeğe keskin nişancı tüfeği: SPUR

SWORD International, 6.5 mm Creedmoor keskin nişancı tüfeği olan Dört Ayaklı İnsansız Kara Araçları (QUGV) için Özel Amaçlı İnsansız Tüfek (kısaca SPUR) eklentisini sergiledi.

Son derece yetenekli sensörleri sayesinde SPUR, hem gündüz hem de gece çok çeşitli koşullarda çalışıyor. Keskin nişancı tüfeği, oldukça etkileyici olan 1.200 metreye kadar etkili olabiliyor.

SWORD International'ın web sitesinde yapılan açıklamada, "SWORD Savunma Sistemleri Özel Amaçlı İnsansız Tüfek (SPUR), Ghost Robotics Vision-60 dörtlü gibi insansız platformlardan hassas ateş sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Silah sistemi, güvenilir bir şekilde konuşlandırılmasını sağlayan emniyetli, odacıklı, açık ve ateş yeteneklerine sahip. Bu, operatöre silahı uzaktan yükleme ve emniyete alma yeteneği sağlıyor. Bu özellikler ayrıca operatöre arızaları giderme ve kurtarma öncesinde platformu güvenli bir şekilde boşaltma imkanı tanıyor.

Bazı insanlar bu kadar etkileyici bir teknoloji gösterisine tezahürat yapacak olsa da, çoğu kişinin makinenin ne için kullanılabileceği konusunda dehşete düşmesi uzun sürmedi. Pek çok kişi endişelerini dile getirmek için Twitter'a akın etti.

Boston Dynamics robotu savaşta kullanıldı

Daha önce de robot köpek savaş tatbikatında kullanılmıştı. Boston Dynamics robot köpeği Spot, Fransa'nın kuzeybatısındaki bir askeri okulda test edilen birkaç robottan biriydi. Okul komutanı Jean-Baptiste Cavalier, robotların savaşlara uygun olup olmadığı anlamak amacıyla iki günlük bir eğitimde robotların kullanıldığını ifade etmişti.

Boston Dynamics İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Perry müşterilerin Spot'un silahlandırılmasını yasaklayan katı kurallara sahip olduklarını, ancak bunun ordu tarafından kullanılamayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

"Ordunun, insanları tehlikeden uzaklaştırmak için robotları kullanması bizce sorun değil. Bunun, kurallarımız için tamamen geçerli bir kullanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.