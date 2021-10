ABD'li Şirket Robot Köpeğe Keskin Nişancı Tüfeği Yerleştirdi

Robot köpeğe keskin nişancı tüfeği yerleştiren şirket bununla gurur duyuyor. ABD'li şirket, robot köpeğe yüksek teknolojili bir keskin nişancı tüfeği takmasıyla insanları dehşete düşürmüş durumda.

SWORD International ve Ghost Robotics en son silahlarını tanıttılar ve bu gerçekten bilim kurgu filmlerinin malzemesi olmaya aday gibi görünüyor.

Çeşitli görevleri yerine getirebilen dört ayaklı, köpek görünümlü makineler olan birkaç robot şirketi tarafından yapılmış robot köpekleri biliyorsunuzdur. Biraz göz korkutucu olsalar bile nispeten zararsızlar, en azından şimdiye kadar öyleydi.

SWORD International, 6.5 mm Creedmoor keskin nişancı tüfeği olan Dört Ayaklı İnsansız Kara Araçları (QUGV) için Özel Amaçlı İnsansız Tüfek (kısaca SPUR) eklentisini sergiledi.

Son derece yetenekli sensörleri sayesinde SPUR, hem gündüz hem de gece çok çeşitli koşullarda çalışıyor. Keskin nişancı tüfeği, oldukça etkileyici olan 1.200 metreye kadar etkili olabiliyor.

SWORD International'ın web sitesinde yapılan açıklamada, "SWORD Savunma Sistemleri Özel Amaçlı İnsansız Tüfek (SPUR), Ghost Robotics Vision-60 dörtlü gibi insansız platformlardan hassas ateş sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bazı insanlar bu kadar etkileyici bir teknoloji gösterisine tezahürat yapacak olsa da, çoğu kişinin makinenin ne için kullanılabileceği konusunda dehşete düşmesi uzun sürmedi. Pek çok kişi endişelerini dile getirmek için Twitter'a akın etti.

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu