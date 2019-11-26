Rockstar Games Orta Çağ Temalı Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Rockstar Games'in sıradaki oyunu ne olacak? Bunu sizler kadar bizler de merak ediyoruz. Daha önceden birçok söylentiden ve iddiadan haberdar etmiştik sizleri ve her biri de ya Grand Theft Auto VI ya da olası ikinci bir Bully oyununa işaret ediyordu. Ortaya yeni bir iddia daha atıldı ama bu seferki iddia bambaşka bir şeye işaret etti. Rockstar Games Orta Çağ dönemini konu alan Project Medieval kod adlı bir yapım üzerinde çalışıyor olabilir.

Project Medieval ile ilgili ilk söylenti geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde ResetEra kullanıcısı Ash735 vasıtasıyla ortaya çıkmıştı. Amerika menşeli yayıncının Red Dead Redemption 2 sonrasında Grand Theft Auto VI'dan önce, araya başka bir fikri mülkiyeti sıkıştıracağını ve bunun Project Medieval olacağını söylemişti.

Reddit kullanıcısı iknowstuff312 ise bu iddiaya yeni bir boyut kazandırdı. Kullanıcı, iddiasını Grand Theft Auto Online içeriğinin ve Red Dead Redemption 2 hikayesinin detaylarının resmi olarak paylaşılmadan önce ortaya atan bir kaynağa dayandırıyor. Haliyle bu da iddianın dikkate alınmasına neden olmuş. Aktarılan bilgilere göre 2021 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan Project Medieval, açık dünya oynanış sistemine sahip olacakmış. Kılıç savaşlarına gireceğimiz oyunda, düello mekaniği de bulunacakmış.

Bu iddianın ne kadar inanılabilir olduğu soru işareti. Ancak şöyle de bir durum var ki, Rockstar Games Karakter Sanatçısı Pawas Saxena LinkedIn profilinde ilginç bir bilgiye yer vermiş. Yazdığına göre Saxena, 2018 yılının Mayıs ayıdan geçtiğimiz Temmuz ayına kadar Sahne / Çevre Sanatçı pozisyonunda orta çağ mimarisi tarzından sonra organik tümleme ile modüler çevre bölümleri yaratmış. Bu detay, iknowstuff312 tarafından ortaya atılan iddiayı destekliyor gibi görünüyor. Ancak yine de Rockstar Games resmi duyuruyu yapana kadar bu haberi söylenti olarak bir kenarda tutmak ve beklemeye devam etmek yerinde olacaktır. Gelişmeleri takipte kalacağız.