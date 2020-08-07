Rocksteady Studios Duyurdu: Suicide Squad Oyunu Geliyor!

Batman: Arkham serisi ile tanıdığımız Rocksteady Studios bir Suicide Squad oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Duyurunun hemen arkasından Suicide Squad'ın resmi Twitter hesabı açıldı. Oyuncuları büyük ölçüde heyecanlandıran Suicide Squad duyurusu ile ilgili detaylar haberimizde.

Suicide Squad Oyunu Ne Zaman Geliyor?

Rocksteady Studios, Twitter hesabı üzerinden DC Comics hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Batman: Arkham serisi ile büyük başarılara imza atan Rocksteady Studios bugün yaptığı açıklama ile birlikte Suicide Squad isimli video oyununu duyurdu.

Rocksteady Studio tarafından Twitter hesabından atılan tweet kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Rocksteady Stuiods "Hedef kilitlendi" ve "22 Ağustos" ifadelerini kullanarak DC FanDome etkinliğini işaret etti. Ek olarak, Rocksteady Studios'un attığı tweette Sucide Squad ile ilgili bir görsel de yer alıyor. Görünüşe göre Suicide Squad ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için DC FanDome etkinliğini beklememiz gerekiyor.

Suicide Squad ile ilgili söylentiler geçen ay bir kez daha ortaya çıkmıştı ve oyunun isminin "Suicide Squad Kill The Justice League" olabileceği öne sürülmüştü. Geçen ay ortaya atılan iddiaların doğru çıkma olasılığı Rocksteady Studios tarafından yayımlanan görselle güçlendi çünkü Rocksteady Studios'un attığı tweette yer alan "Suicide Squad" ibaresi Superman'in kafasının üzerinde bir hedef işareti olarak görünüyor.

1 Ağustos 2016 tarihinde vizyona giren Suicide Squad'ın ise dünya çapında büyük beğeni toplamıştı ve bunun üzerine seyircilerden gelen olumlu geri dönüşler üzerine Suicide Squad'ın devam filminin çekilmesi için çalışmalara başlanmıştı. Görünüşe bakılırsa ilerleyen yıllarda Suicide Squad'ın hem filmini hem de video oyununu göreceğiz.