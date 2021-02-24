Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Halkımdan Özür Dilerim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özür diledi. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal mesafenin aşılması ile ilgili Koca'dan açıklama geldi. Fahrettin Koca ayrıca aşılar ile ilgili de bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Neden Özür Diledi?

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımdan özür diliyorum." cümlelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Koca "bedava aşıya para veriliyor" iddiası hakkında bir açıklama yaptı. Koca açıklamasında "Özellikle 83 milyonla birlikte mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Alacağımız başarı da 83 milyonun olacak. Verilmeyecek hesabım yok. Yarın yapacağım toplantıyla detaylı bir açıklama yapacağım." dedi.

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