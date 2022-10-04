Samsung Galaxy S23 Serisine Dair Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S23'ün render görüntüleri geçtiğimiz günlerde sızdırıldı ve bize üç modelin de tasarımını gösterdi. Elbette bu ilk Galaxy S23 sızıntısı değildi ve kesinlikle son da olmayacak.

Samsung'un Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra ile sektöre getirebileceği, Ultra olmayan modellerin pil kapasitelerinde yapılan yükseltmeler de dâhil olmak üzere bazı değişiklikler hakkında söylentiler hızla artıyor ve yeni bir rapor bu konulara ışık tutuyor.

Galaxy S23 Serisinin Pil ve Kamerası Ortaya Çıktı

GalaxyClub'a göre Galaxy S23+, Galaxy S22+'ın sahip olduğundan 100 mAh daha büyük olan 4.700 mAh pil ile gelecek. Galaxy S23 Ultra ise önceki Galaxy S Ultra akıllı telefonlar gibi 5.000 mAh pile sahip olacak. Ne yazık ki standart Galaxy S23 modelinin pil kapasitesi hâlâ gizemini koruyor ancak temel modelin pil boyutunda Galaxy S23+ ile benzer bir artış olacağını varsayabiliriz.

GalaxyClub ayrıca Samsung'un Galaxy S23 ve Galaxy S23+ için 12MP ultra geniş kameraya bağlı kalacağını ve yine akıllıca bir tahmin yapacak olursak, aynı şeyin Galaxy S23 Ultra için de geçerli olacağını söylüyor.

Galaxy S23 serisinin 2023'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung'un Galaxy S23 akıllı telefonlarını nasıl fiyatlandıracağını da bekleyip görmemiz gerekecek. Samsung'un 2022 katlanabilir amiral gemileri, büyük pazarlarda öncekilerle aynı maliyete sahip ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonları için fiyat etiketlerini değiştirmemesi kolay olmayabilir.