Bu Telefon Bir Servet Değerinde: Sebebi İse Üstündeki Figür

Caviar, Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarından özel bir seri yarattı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, "Cabubu Edition" özel tasarımıyla süslendi.

Aynı şirket daha önce de ilginç malzemeler kullanarak hem Samsung hem de Apple için özel tasarımlar hazırlamıştı. Bu seferki tasarım ise "Cabubu Edition" adlı, 24 ayar altınla kaplamayla donatılmış bir versiyon.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 Cabubu Edition Fiyatı

24 ayar altın kaplama detayı her iki model için de geçerli. Caviar, bu koleksiyona isim verirken Belçikalı tasarımcı Kasing Lung'un yarattığı ve Çin merkezli Pop Mart tarafından satılan koleksiyonluk figürlerden Labubu karakterinden ilham almış. Zaten tasarımdaki figür de ona ait. Caviar, kendi markasıyla harmanlamak adına baş harfini değiştirmiş ve ortaya "Cabubu" ismi çıkmış.

Bu özel tasarım cihazların özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok, sadece dışı farklı ve koleksiyoncular için piyasaya sürüldü.

Galaxy Z Flip 7 Cabubu Edition: 8.910 dolar (yaklaşık ₺358.000)

8.910 dolar (yaklaşık ₺358.000) Galaxy Z Fold 7 Cabubu Edition: 10.340 dolar (yaklaşık ₺415.450)

Caviar'ın Samsung ve Apple telefon modelleri için yaptığı diğer tasarımlar: