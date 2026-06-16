Samsung'un Telefon Pazarını Sarsacak Modeli İçin Kritik Eşik Aşıldı!

Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen iki yeni katlanabilir modelle birlikte sahneye çıkacak cihaz hakkında şimdiye kadar özellikleri ve fiyatına dair birçok önemli sızıntı yaşandı. Son olarak telefonun tanıtım öncesinde kritik bir aşamayı daha tamamladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Neden FCC Sertifikası Aldı?

Geniş ekranlı bir tasarımla gelmesi beklenen katlanabilir akıllı telefonun FCC sertifikası aldığı ortaya çıktı. Bilmeyenler için ABD'de satışa sunulacak mobil cihazlar için zorunlu olan bu sertifika, ürünün kablosuz bağlantı, sinyal gücü ve radyasyon değerleri açısından standartları karşılayıp karşılamadığını gösteriyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen test sonuçlarına göre Samsung Galaxy Z Fold 8'in de gerekli koşulları sağladığı ve satış için bir engeli bulunmadığı görülüyor. Teknik özellikleri ile ilgili bir bilgi ise mevcut değil.

FCC gibi resmî sertifikasyon süreçleri genelde ürünlerin tanıtımına haftalar veya aylar kala tamamlanıyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 8 Ultra için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Modelin özellikle geniş ekranlı tasarımı ve üst düzey özellikleri ile dikkat çekmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Samsung'un bu yılki en iddialı akıllı telefonlarından biri olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak şirket geçtiğimiz yıl temmuz ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmıştı. Bu nedenle bu yıl da benzer bir takvimi takip etmesi bekleniyor. Hatta bazı güvenilir kaynaklar lansman tarihi olarak doğrudan 22 Temmuz'u işaret ediyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa temmuz ayı akıllı telefon dünyası için heyecan verici olacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonunu Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirket önceki yıllarda tanıttığı Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerini ülkemizde de kullanıcılarla buluşturmuştu. Bu nedenle Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın da Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu tanıtım sırasında yani temmuz ayında belli olacak.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın FCC sertifikası alması Samsung’un yeni katlanabilir telefonunu kısa süre içinde tanıtacağını gösteriyor. Bu modelden beklentim ise oldukça yüksek. Özellikle geniş ekranlı tasarımı sayesinde yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.