Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonunun İşlemcisi İçin Beklenmedik Gelişme!

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy Z Flip 8 ile birlikte önemli bir değişiklik söz konusu olacak. Eğer iddialar doğruysa katlanabilir telefonun işlemcisi ülkelere göre değişiklik gösterecek. Peki Galaxy Z Flip 8'de hangi işlemciler kullanılacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Flip 8 Hangi İşlemcilerle Gelecek?

Galaxy Z Flip serisinin ilk modelinden altıncı modeline kadar en ufak bir değişiklik olmadan Qualcomm Snapdragon işlemciler kullanıldı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Flip 7 ile birlikte bu durum tamamen değişti ve katlanabilir telefonda Güney Koreli markanın kendi üretimi Exynos 2500 işlemcisi kullanıldı.

Samsung içe doğru katlanabilen modellerinde zamanla işlemci tercihini değiştirse de tüm bölgelerde aynı yongaları kullanmaya devam etti. Ancak Z Flip 8 ile birlikte bu durumun değişeceği iddia ediliyor. Eğer son söylentiler doğruysa katlanabilir telefon Güney Kore'de ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Exynos 2600 işlemcisinden güç alacak. Japonya dahil diğer birçok pazarda ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak.

Galaxy Z Flip 8'in Türkiye'ye hangi işlemciyle geleceği belli değil. Ancak yüksek ihtimalle Exynos 2600 sürümünü göreceğiz.

Şirketin Galaxy Z Flip 8'de bölgelere göre farklı işlemci politikasına geçiş yapması aslında yeni bir durum değil. Zira marka yıllardır bunu amiral gemisi Galaxy S serisinde uyguluyor. Hatta bir örnek verecek olursak şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy S26 ABD ve Çin'de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve dünyanın geri kalanında ise markanın kendi üretimi Exynos 2600'dan güç alıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Nasıl Bir İşlemci?

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 an itibariyla mobil pazarın en güçlü yongalarından birisi. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 4 nm veya daha eski yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda çok önemli avantajlar sunuyor. Donanımın oyun performansına baktığımızda yüksek grafikleriyle bilinen Genshin Impact'i ise 60 FPS'te çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani söz konusu işlemci oyunlarda en ufak bir sorun yaşatmıyor.

Exynos 2600 Nasıl Bir İşlemci?

Exynos 2600, Snapdragon rakibinin aksine 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu durum güç verimliliği gibi konularda bazı avantajlar sağlıyor. Tabii bir işlemcinin genel performansı sadece nm değeri üzerinden değerlendirilmiyor. Burada çekirdek çalışma hızı ve optimizasyon gibi birçok kriterin devreye girdiğini de belirtelim. Söz konusu donanım benzer şekilde Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te oynatabiliyor.

Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'dan Galaxy Z Flip 8'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama şu an için gelmedi. Ancak iddialara göre Güney Koreli marka 22 Temmuz'da bir etkinlik düzenleyecek ve aralarında Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8'in de bulunduğu yeni katlanabilir telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunacak. Öte yandan Galaxy Z Flip 7'yi ülkemizde 64.999 TL civarında bulabiliyorsunuz. Yeni telefon daha güçlü olacağından muhtemelen 70.000 TL seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy Z Flip 8'de iki farklı işlemci politikasına geçmesi beni çok fazla şaşırtmadı. Zaten marka bunu yıllardır amiral gemisi Galaxy S serisinde uyguluyor. Şahsen cihazda kullanılacağı söylenen iki işlemcinin de genel performans açısından kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.