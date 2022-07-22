Samsung, Metaverse'in Oyun Alanı "Space Tycoon"u Tanıttı

Samsung’un Metaverse’deki yeni sanal oyun alanı Space Tycoon, kullanıcıların Samsung ürünlerini uzay karakterleriyle birlikte kullanarak, yeni bir deneyim yaşamalarını amaçlıyor. Space Tycoon, tasarım ve işlevsellik özelliklerini "tycoon" tipi kurumsal simülasyonlardan alarak, kullanıcıların kendi oyunlarını geliştirebilecekleri ve oynayabilecekleri sanal bir oyun alanı olarak konumlanıyor.

Samsung bu platformu, Z kuşağı kullanıcılarının kendi Samsung ürünlerini oluşturabilmelerini ve kullanabilmelerini sağlayan entegre bir metaverse deneyimi sunmak amacıyla geliştirdi. Samsung, böylece Z kuşağı kullanıcılarının, markayı deneyimlemelerini ve birbirleriyle etkileşim kurmalarını amaçlıyor. Samsung Uzay İstasyonu'nda yer alan Space Tycoon, çeşitli kaynakların bulunduğu Madencilik Bölgesi, oyun öğelerinin bulunduğu mağaza ve ürünlerin üretildiği bir laboratuvar olmak üzere üç özel sanal oyun alanından oluşuyor.

Samsung Space Tycoon'da Yaratıcılığınızın Sınırı Yok

Kullanıcılar Space Tycoon üzerinde, çıkardıkları kaynakları kullanarak Galaxy telefonlar, çeşitli TV ve ev aletleri olmak üzere birçok Samsung ürününü tasarlayarak, oyun öğeleri satın alabiliyor veya geliştirebiliyor. Kullanıcılar, gerçek hayattaki ürünlerle oyuna başladıktan sonra yaratıcılıklarını kullanarak, ürünleri oyunda kullanabilecekleri aletlere dönüştürebiliyor.

Örneğin, katlanabilir Galaxy Z Flip akıllı telefon, bir çantaya ya da bir scooter’a dönüşürken, yaratıcılıklarını zorlayan kullanıcılar Jet Bot elektrikli süpürgeyi bir hoverboard’a, The Sero lifestyle ekranı tek kişilik bir helikoptere çevirebiliyor. Mevcut mağazada 20’nin üzerinde Samsung ürünü bulunuyor ve satın alınan ürünlerin renkleri, oyunda atlanan seviyeye bağlı olarak rastgele değişebiliyor. Yeni ürün serileri de mağazada düzenli olarak güncelleniyor.

Samsung Space Tycoon oyun platformu ile ilgili daha fazla bilgi almak için burayı inceleyebilirsiniz.