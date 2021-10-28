Samsung Üçüncü Çeyrekte Rekor Seviyede Gelir Elde Etti

Son dönemlerde gelirini ve karını sürekli olarak artırmaya devam eden Samsung, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 63.1 milyar dolar gelir elde ederek yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirini %10 artıran şirket, kârını ise %26 artırmayı başardı.

Samsung Gelirini %10, Kârını %26 Artırdı

Pandemi ile bir sorun haline gelen yarı iletken sıkıntısının avantajlarından faydalanan nadir şirketlerden birisi olan Samsung, bu süreçte artan bir talep ile karşılaştı. Nitekim bellek bölümünün kârı geçen senenin aynı dönemine göre %46 artarken, yarı iletken bölümünün kârı bir bütün olarak neredeyse iki katına yükseldi.

Tabii ki şirket aynı zamanda bir akıllı telefon üreticisi ve raporlar; giriş ve orta segment Galaxy modellerine yönelik güçlü bir talep olduğunu söylüyor. Yine de hammadde ve lojistik tarafındaki artan maliyetler, kârın bir kısmının erimesine neden oluyor.

Apple'ın en büyük OLED ekran sağlayıcılarından birisi olan Samsung, mobil ekran bölümünün kazançlarının "Büyük müşterilerimizin piyasaya sürdüğü yeni ürünlere yönelik talep nedeniyle" artışa uğradığını söylüyor.

Samsung birden fazla alana odaklanan güçlü alt yapısı ile birlikte bazı alanlarda kârını kaybetmiş olsa da, diğer alanlardaki kârı ile bu farkı telafi etmeyi başarıyor. Şirket yakın gelecekte yeni iş birlikleri ile gelir seviyelerini yükseltmeyi sürdüreceğini de açıkladı.