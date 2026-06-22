Çoğu Kişinin Sevdiği Korsan Oyunu Beyaz Perdeye Taşınıyor!

Dünyanın en popüler oyunları birer birer sinema filmlerine uyarlanmaya devam ediyor. Daha önce Uncharted, Warcraft, The Witcher ve Minecraft gibi dünyaca ünlü yapımların beyaz perdeye taşındığını görmüştük. Şimdi ise bu oyunlar arasına Sea of Thieves de dahil olmaya hazırlanıyor.

Sea of Thieves Filmi Çıkacak mı?

En iyi korsan oyunları arasında yer alan Sea of Thieves için uzun süredir bir film uyarlaması üzerinde çalışıldığına dair söylentiler dolaşıyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi. Oyunun yayıncısı Xbox'ın CEO'su Asha Sharma ve şirketin üst düzey yöneticileri, verdikleri bir röportajda Sea of Thieves filminin geliştirme aşamasında olduğunu resmen doğruladı.

Yakın zamanda Call of Duty filmi ve Wolfenstein dizisi projelerini de duyuran Xbox'ın beyaz perde projeleri arasına Sea of Thieves da katıldı. Bu arada röportajda yapımcı kadrosunda Destin Daniel Cretton'ın da yer alacağı açıklandı. Cretton, Spider-Man: Brand New Day ve Naruto projelerindeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Sea of Thieves Filminin Konusu Ne Olacak?

Sea of Thieves filminin konusu hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak yapımın nasıl bir hikâye anlatacağını tahmin etmek de oldukça zor. Çünkü oyunda belirli bir ana hikâye veya tek bir başrol karakter bulunmuyor. Tamamen çevrim içi ve çok oyunculu şekilde oynanabilen Sea of Thieves'te oyuncular kendi gemilerini yöneterek denizlere açılıyor, hazinelerin peşine düşüyor, çeşitli görevleri tamamlıyor ve diğer korsanlar ile mücadele ediyor.

Bu nedenle Sea of Thieves filminin de denizlerde geçen büyük bir hazine avı, farklı korsan mürettabatları arasındaki savaş ve tehlikeli yolculukları anlatması bekleniyor. Tabii bunun şimdilik bir tahmin olduğunu belirtelim.

Sea of Thieves Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Sea of Thieves filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Xbox, filmin geliştirme aşamasında olduğunu açıklamış olsa da çekimlerin ne zaman başlayacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı ve filmin hangi tarihte gösterime gireceği belirsizliğini koruyor. Ancak filmin yeni duyurulduğunu göz önünde bulundurursak Sea of Thieves’in yakın zamanda vizyona girmesi pek mümkün görünmüyor.

Editörün Yorumu

Sea of Thieves, şahsen en sevdiğim açık dünya oyunlarından biri. Oyunun gemi ve savaş mekanikleri gerçekten eğlenceli vakit geçirmeyi sağlıyor. Bu nedenle Sea of Thieves filminden beklentimin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Umarım beklentileri karşılayan bir yapım olur.