OpenAI'ı Konu Alan Film İçin Beklenmedik Karar! Amazon Geri Adım Attı

OpenAI için 2023 yılı tartışmalı geçmişti. OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketteki görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu olay o dönemde epey büyük bir yankı uyandırmıştı. Sadece yapay zeka ile ilgilenenler değil, sinema sektöründen önemli isimlerin de dikkatini çekmişti ki yaşanan olayları merkezine alan bir film üzerinde çalışılmaya başlanmıştı. Amazon MGM Studios, şimdi de Artificial olarak adlandırılan bu filmden vazgeçti.

Amazon MGM Studios Neden Artificial'dan Vazgeçti?

Amazon MGM Studios, Luca Guadagnino'nun yönettiği Artificial filminden çekildi. Bu, filmin Amazon Prime Video üzerinden yayınlanmayacağı anlamına geliyor. 2023 yılında OpenAI'da yaşanan olayları merkezine alması beklenen filmin başka stüdyolara satılması bekleniyor. Şirket, Guadagnino'ya saygı duysalar da filmin başka bir stüdyo tarafından yayınlanmasının daha uygun olacağını belirtti.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Amazon, bu kararın arkasındaki sebebi açıkça belirtmedi ancak kararın tam olarak neden kaynaklandığını öğrenmek için tahminde bulunmak mümkün. Amazon, Şubat ayında OpenAI ile büyük bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırım içeren bu anlaşma, OpenAI'ın Amazon Web Services'ı kullanmasını da kapsıyor. Yani filmden vazgeçme sebebinin aslında iki şirket arasındaki anlaşma olduğu düşünülüyor.

Artificial Tamamen İptal mi Edildi?

Artificial tamamen iptal edilmedi. Sadece Amazon MGM Studios bu projeden çekildi. Yani filmin dağıtımını Amazon üstlenmeyecek. Şu anda film başka stüdyolara satılmaya çalışılıyor. Büyük bir ihtimalle başka bir stüdyo tarafından satın alınacak. Özellikle Netflix'in bu fırsatı kaçırmayacağı düşünülüyor.

Artificial'ın Konusu Nedir?

Artificial, 2023 yılında OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirketten bir anda kovulması ve çok kısa bir süre sonra yeniden CEO olarak görevine dönmesini konu alıyor. Filmde bu süreçte şirket içinde neler yaşandığına odaklanılıyor. Şimdiye kadar aktarılan bilgiler, bunun tam olarak belgesel şeklinde olmayacağı, kurgu da içereceği yönünde.

Artificial'da Hangi Oyuncular Bulunuyor?

Artificial'ın oyuncu kadrosu, filmin dünya genelinde izlenmesini sağlayacak kadar önemli isimler içeriyor. Öyle ki Sam Altman, Andrew Garfield tarafından canlandırılırken OpenAI'ın eski CTO'su Mira Murati'ye ise Monica Barbaro tarafından hayat verilecek. Ilya Sutskever, Yura Borisov rolünü canlandırırken Elon Musk ise Ike Barinholtz tarafından oynanacak.

Editörün Yorumu

Artificial, çok uzun bir zaman önce duyuruldu fakat uzun zamandır film hakkında yeni bir bilgi paylaşılmadı. Hatta çoğu kişi, böyle bir projenin olduğunu bile unutmaya başlamıştı. Amazon tarafından gelen bu son hamle, filmi yeniden hatırlattı fakat bu, geleceğini epey muallak hâle getirdiği gerçeğini yansıtmıyor. Açıkçası oyuncu kadrosu ve konusu ile çok büyük ses getireceğini düşünüyorum. Büyük stüdyolar tarafından değerlendirilirse gerçekten iyi bir film seyredebiliriz.