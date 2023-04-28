En Kısa Sürede Silmeniz Gereken 38 Zararlı Uygulama Tespit Edildi!
Google Play'de bulunan ve en kısa sürede silmeniz gereken 38 yeni zararlı uygulama tespit edildi. İşte o uygulamalar!
Yaklaşık iki hafta önce toplamda 100 milyondan fazla Google Play indirmesine sahip 60'tan fazla Android uygulaması, kullanıcının izni olmadan reklam için verilerinizi kullanıp, bir dizi hassas bilgi toplamıştı.
Bu güvenlik tehdidi resmî olarak geride kalmış olsa da aynı McAfee araştırmacıları tarafından yeni ve son derece benzer bir tehdit keşfedildi ve bu uygulamalar, dünya çapında on milyonlarca Android cihazda hasara yol açmış gibi görünüyor.
Daha önce tespit edilen "Goldoson" virüsü ile aynı büyük ve kötü niyetli reklam yazılımı ailesinin bir parçası olmasına rağmen, bu "HiddenAds" kampanyası ilk bakışta biraz daha az zararlı görünebilir ancak tam olarak adının çağrıştırdığı şeyi yapıyor. Özellikle, dünya çapında yaklaşık 35 milyon Android kullanıcısına, son zamanlarda mobil oyun oturumlarının arka planında, çeşitli karanlık şirketler ve bireyler için yasadışı gelir elde etmek amacıyla reklamlar sunulduğu öğrenildi.
Bu, kullanıcı deneyiminizi veya veri gizliliğinizi büyük ölçüde etkilemeyecek bir şey gibi görünüyor ancak daha önce bu tür kötü amaçlı yazılımları yanlışlıkla yükleyen herkes, telefonunuzun yavaşladığını, donduğunu ve sorunun neyden kaynaklandığını bulamadan telefonlarının bozulduğunu belirtiyor.
Son zamanlarda böyle bir şey yaşadıysanız, mobil cihazınıza "HiddenAds" veya benzer bir kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir, özellikle de söz konusu cihazı ara sıra 5 ila 15 yaş arasındaki bir çocukla paylaşıyorsanız. Bunun nedeni, bu özel reklam yazılımı grubunun bir parçası olduğu tespit edilen her bir kötü amaçlı uygulamanın Mojang'ın son derece popüler Minecraft oyununu taklit etmesinden kaynaklanıyor.
"Block", "diamond", "craft", "sword", "monster", "forrest", "builder" ve "rainbow" kelimelerini biraz farklı şekillerde karıştırarak en savunmasız mobil kullanıcıların dikkatini çekmek için inanılmaz derecede benzer başlıklar kullanan bu uygulamalar milyonlarca kişi tarafından indirilmiş durumda.
En Kısa Sürede Silmeniz Gereken 38 Uygulama
- Block Box Master Diamond
- Craft Sword Mini Fun
- Block Box Skyland Sword
- Craft Monster Crazy Sword
- Block Pro Forrest Diamond
- Block Game Skyland Forrest
- Block Rainbow Sword Dragon
- Craft Rainbow Mini Builder
- Block Forrest Tree Crazy
- Craft Clever Monster Castle
- Block Monster Diamond Dragon
- Craft World Fun Robo
- Block Pixelart Tree Pro
- Craft Mini Lucky Fun
- Block Earth Skyland World
- Block Rainbow Monster Castle
- Block Fun Rainbow Builder
- Craft Dragon Diamond Robo
- Block World Tree Monster
- Block Diamond Boy Pro
- Block Lucky Master Earth
- Craft Forrest Mini Fun
- Craft Sword City Pro
- Block Loki Monster Builder
- Block Boy Earth Mini
- Block Crazy Builder City
- Craft Sword Vip Pixelart
- Block City Fun Diamond
- Craft City Loki Rainbow
- Craft Boy Clever Sun
- Block City Dragon Sun
- Craft Loki Forrest Monster
- Lokicraft: Forrest Survival 3D
- Craft Castle Sun Rain
- Craft Game Earth World
- Craft Lucky Castle Builder
- Craftsman: Building City 2022
- Craft Rainbow Pro Rain
Telefonunuz veya tabletinizde bu uygulamalardan herhangi biri bile yüklüyse en kısa zamanda silmeniz öneriliyor.
Virüslü Uygulamalara Dikkat! 100 Milyondan Fazla İndirildi
Yakın zamanda McAfee ekibi tarafından keşfedilen bir zararlı yazılımın, Google Play Store ve OneStore gibi marketlerde yer alan 100 milyondan fazla indirmeye sahip uygulamalara dahi bulaştığı tespit edildi.
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