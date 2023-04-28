En Kısa Sürede Silmeniz Gereken 38 Zararlı Uygulama Tespit Edildi!

Yaklaşık iki hafta önce toplamda 100 milyondan fazla Google Play indirmesine sahip 60'tan fazla Android uygulaması, kullanıcının izni olmadan reklam için verilerinizi kullanıp, bir dizi hassas bilgi toplamıştı.

Bu güvenlik tehdidi resmî olarak geride kalmış olsa da aynı McAfee araştırmacıları tarafından yeni ve son derece benzer bir tehdit keşfedildi ve bu uygulamalar, dünya çapında on milyonlarca Android cihazda hasara yol açmış gibi görünüyor.

Daha önce tespit edilen "Goldoson" virüsü ile aynı büyük ve kötü niyetli reklam yazılımı ailesinin bir parçası olmasına rağmen, bu "HiddenAds" kampanyası ilk bakışta biraz daha az zararlı görünebilir ancak tam olarak adının çağrıştırdığı şeyi yapıyor. Özellikle, dünya çapında yaklaşık 35 milyon Android kullanıcısına, son zamanlarda mobil oyun oturumlarının arka planında, çeşitli karanlık şirketler ve bireyler için yasadışı gelir elde etmek amacıyla reklamlar sunulduğu öğrenildi.

Bu, kullanıcı deneyiminizi veya veri gizliliğinizi büyük ölçüde etkilemeyecek bir şey gibi görünüyor ancak daha önce bu tür kötü amaçlı yazılımları yanlışlıkla yükleyen herkes, telefonunuzun yavaşladığını, donduğunu ve sorunun neyden kaynaklandığını bulamadan telefonlarının bozulduğunu belirtiyor.

Son zamanlarda böyle bir şey yaşadıysanız, mobil cihazınıza "HiddenAds" veya benzer bir kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir, özellikle de söz konusu cihazı ara sıra 5 ila 15 yaş arasındaki bir çocukla paylaşıyorsanız. Bunun nedeni, bu özel reklam yazılımı grubunun bir parçası olduğu tespit edilen her bir kötü amaçlı uygulamanın Mojang'ın son derece popüler Minecraft oyununu taklit etmesinden kaynaklanıyor.

"Block", "diamond", "craft", "sword", "monster", "forrest", "builder" ve "rainbow" kelimelerini biraz farklı şekillerde karıştırarak en savunmasız mobil kullanıcıların dikkatini çekmek için inanılmaz derecede benzer başlıklar kullanan bu uygulamalar milyonlarca kişi tarafından indirilmiş durumda.

En Kısa Sürede Silmeniz Gereken 38 Uygulama

Block Box Master Diamond

Craft Sword Mini Fun

Block Box Skyland Sword

Craft Monster Crazy Sword

Block Pro Forrest Diamond

Block Game Skyland Forrest

Block Rainbow Sword Dragon

Craft Rainbow Mini Builder

Block Forrest Tree Crazy

Craft Clever Monster Castle

Block Monster Diamond Dragon

Craft World Fun Robo

Block Pixelart Tree Pro

Craft Mini Lucky Fun

Block Earth Skyland World

Block Rainbow Monster Castle

Block Fun Rainbow Builder

Craft Dragon Diamond Robo

Block World Tree Monster

Block Diamond Boy Pro

Block Lucky Master Earth

Craft Forrest Mini Fun

Craft Sword City Pro

Block Loki Monster Builder

Block Boy Earth Mini

Block Crazy Builder City

Craft Sword Vip Pixelart

Block City Fun Diamond

Craft City Loki Rainbow

Craft Boy Clever Sun

Block City Dragon Sun

Craft Loki Forrest Monster

Lokicraft: Forrest Survival 3D

Craft Castle Sun Rain

Craft Game Earth World

Craft Lucky Castle Builder

Craftsman: Building City 2022

Craft Rainbow Pro Rain

Telefonunuz veya tabletinizde bu uygulamalardan herhangi biri bile yüklüyse en kısa zamanda silmeniz öneriliyor.