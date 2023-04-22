Yapay Zeka Dolandırıcılığı: Nasıl Dikkat Edebilirsiniz? (Özel Haber)

Yapay zeka teknoloji gündeminin bir numaralı konusu olmuş durumda. Her popüler konuda olduğu gibi yapay zeka konusunda da dolandırıcılar kullanıcıları tuzağa düşürmekten çekinmiyor. Yakın zamanda Google Ads üzerinde virüslü yapay zeka reklamlarının dolaştığından bahsetmiştik.

Virüslü yapay zeka reklamları bu sefer de karşımıza Facebook reklamlarında çıktı. Sizin için reklamları derledik!

Bu Reklamlara Tıklamayın!

Facebook reklamları içerisinde karşımıza Google yapay zekası Bard ve OpenAI yapay zekası ChatGPT'yi taklit eden iki sayfa reklamı çıktı. Sayfaları incelediğimizde kendilerini resmi sosyal medya hesabı olarak tanıttığını ve kullanıcıları bir bağlantıya yönlendirdiklerini gördük.

Profesyonelce hazırlanan bu sayfalarda kullanıcılar, Google Sites üzerinde kurulan sayfalara yönlendiriliyor. Alan adı içerisinde "sites.google.com" uzantısını görmek, kullanıcılara güven verebilir. Ancak durum gerçekte öyle değil.

Sites Google, Google'ın ücretsiz olarak sunduğu ve kolaylıkla bir web sayfasının tasarlanabildiği hizmet olarak tanınıyor. Yani, sayfaların Google ile hiçbir bağı bulunmuyor. Sayfaları ziyaret ettiğimizde ise reklamverenlere yönelik yapay zekanın kullanımı adına bir "araç" sunulduğunu belirten ve bir dosya indirme bağlantısına yönlendiren tasarımla karşılaşıyoruz.Okuyucularımızın zarar görmemesi adına bağlantıları sansürledik.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu dosyalar zararlı yazılım içeriyor. Kendi bilgisayarımızda test ettiğimizde ise dosyayı indirmememiz gerektiğini söyleyen Kaspersky antivirüs programı şüphelerimizi doğruluyor.

Sayfaya giriş yaptığımızda karşılaştığımız bazı şeyler, bir dolandırıcılık şüphesi için sinyal veriyor. Örneğin, ChatGPT adı sohbet botu için kullanılırken GPT-4 sohbet botunun inşa edildiği dil modeli için kullanılıyor. Yani OpenAI ekibinin ChatGPT4 adında herhangi bir projesi bulunmuyor. ChatGPT adındaki sohbet botu GPT-3.5 kullanırken GPT-4 dil modelini kullanan ücretli versiyon ise ChatGPT Plus olarak adlandırılıyor.

Yapay zekayla ilgili neredeyse her şey şu an için internet siteleri üzerinden yapılıyor. Yani, yapay zekayla ilgili bir araç için dosya indirmenizi söyleyen siteler, büyük ihtimalle zararlı yazılım içeren dolandırıcılık siteleridir. Bu sebeple yapay zeka hakkında araştırma yaparken direkt olarak OpenAI veya Google'ın kendi sitelerine girmenizi tavsiye ederiz.

Buraya tıklayarak Bard hakkındaki resmi siteyi ziyaret edebilir, buraya tıklayarak ise OpenAI'ın ChatGPT sohbet botunu kullanabilirsiniz. Yapay zeka hakkında güvenilir ve güncel bilgilere ulaşmak için Tamindir'i takip etmeye devam edin!