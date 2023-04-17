Virüslü Uygulamalara Dikkat! 100 Milyondan Fazla İndirildi

Yakın zamanda McAfee ekibi tarafından keşfedilen bir zararlı yazılımın, Google Play Store ve OneStore gibi marketlerde yer alan 100 milyondan fazla indirmeye sahip uygulamalara dahi bulaştığı tespit edildi.

Siber güvenlik uzmanları tarafından Goldoson alarak adlandırılan zararlı yazılım, arka planda çalışarak kişisel bilgilerinizi anlık şekilde toplayabiliyor.

İşte Virüs İçeren Uygulamalar

Araştırmacılar, zararlı yazılımın özellikle Android 11 ve öncesine ait sürümde çalışan telefonları hedeflediğini açıkladı. Goldoson adı verilen yazılım, kullandığınız uygulamanın topladığı verileri kopyalayarak dışarıdaki bir sisteme anlık şekilde gönderiyor.

Yazılım, Wi-Fi ve Bluetooth giriş-çıkış noktaları ve GPS verisi topluyor. İçerisinde yer aldığı uygulamaya verilen izinler kapsamında topladığı veriler de artabiliyor. Son yapılan analize göre Google Play Store ve OneStore'da yer alan toplamda 100 milyon indirmeye sahip bazı uygulamalarda Goldoson yer alıyor. Zararlı yazılım aslen Güney Kore marketini etkilese de dünya çapında kullanılan bazı uygulamalar da listede bulunuyor.

McAfee ekibi, o uygulamaları şu şekilde sıralıyor: