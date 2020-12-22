SIM Kartlar Kalkıyor: eSIM Ne Zaman Kullanıma Sunulacak? Bakan Açıkladı

eSIM teknolojisinin ülkemizde kullanıma ne zaman açılacağı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklama yapıldı. eSIM ne zaman kullanıma sunulacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklama haberimizde.

eSIM Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada eSIM teknolojisi için tarih verdi. eSIM Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? Karaismailoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek. Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi."

eSIM Nedir? SIM Kartlara Ne Olacak?

Şu anda Türkiye'de sadece Vodafone, eSIM hizmeti veriyor. eSIM, "Embedded SIM" Gömülü SIM anlamına geliyor. Fiziksel olarak telefonlara takılan SIM kartlar yerine eSIM'de dijital bir kimliğe sahip olunuyor. Bu sayede telefona herhangi bir SIM kart takılmıyor.

Operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sunan eSIM teknolojisini belirli cihazlar destekliyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan eSIM ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mevcut SIM kartlar aynı şekilde çalışmaya devam edecek. eSIM teknolojisine isteyen kullanıcılar geçebilecek.

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Vodafone Türkiye'de Kullanıma Sunmuştu

Geçtiğimiz aylarda eSIM teknolojisini Türkiye'de ilk kez Vodafone kullanıma sunmuştu. Vodafone Bayilerinden temin edilebilen eSIM'den ücret alınmayacağı açıklanmıştı. eSIM işlemleri için herhangi bir ek ücret talep edilmeyeceği de paylaşılmıştı. Çift SIM kart kullanma imkanı bulunuyor. Cihazlarda biri nano sim kart, biri eSim olmak üzere aktif olarak iki sim kart kullanılabiliyor.

Vodafone eSIM teknolojisini destekleyen telefon modelleri: