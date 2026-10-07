Spotify'ın sesli kitap hizmeti Türkiye'ye geliyor. Şirket, Frankfurt Kitap Fuarı'nda sesli kitap hizmetinin sunulduğu pazar sayısını 22'den 180'in üzerine çıkaracağını duyurdu. Spotify'ın paylaştığı ülke listesinde Türkiye de yer alıyor.

Spotify Sesli Kitap Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Spotify'ın açıklamasına göre genişleme 7 Ekim itibarıyla başladı ve 2026 sonuna kadar tamamlanacak. Şirket, hizmetin hangi ülkede ne zaman açılacağını tek tek paylaşmadı. Türkiye için de bir tarih verilmedi. Hizmet şu anda ağırlıklı olarak ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanılabiliyor.

Yeni ülkelerde 120'den fazla dilde 350 binden fazla kitap sunulacak. Spotify, yeni katalogları arasında İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Lehçe kitapları saydı. Türkçe kitap sayısıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Şirket, yayıncılarla yaptığı anlaşmaların münhasır olmadığını da belirtti.

Spotify'da Sesli Kitap Ücretli mi?

Spotify, sesli kitapları ülkeye göre farklı şekillerde sunacak. İtalya, İspanya, Portekiz, Brezilya ve Polonya gibi ülkelerde Premium abonelere her ay 12 saatlik dinleme hakkı verilecek. Afrika, Asya ve Arjantin'de ise hizmete ağırlıklı olarak Audiobooks+ adlı ek paketle erişilecek. Kullanıcılar dilerse tek bir kitabı satın alıp kütüphanesine de ekleyebilecek. Türkiye'de hangi modelin uygulanacağı ve fiyatların ne olacağı açıklanmadı.

Audiobooks+, Premium aboneliğine ek dinleme saati sunan bir paket. Aile ve Duo planlarında bu paketle ayda 15 saat sesli kitap dinlenebiliyor. Spotify'ın verilerine göre paketin abone sayısı 1 milyonu geçti. Kasım ayından itibaren İrlanda, Belçika, Avusturya ve Finlandiya'da öğrenci planı kullananlar da bu paketi alabilecek.

Spotify'ın sesli kitaplardan sorumlu başkan yardımcısı Owen Smith, birçok kişinin okumaya sesli kitaplarla geri döndüğünü söyledi. Smith'e göre genişleme, yazar ve yayıncıların daha önce ulaşamadıkları okurlara ulaşmasını da sağlayacak. Şirketin verilerine göre son bir yılda aylık sesli kitap dinleyicisi yaklaşık yüzde 40, dinleme süresi ise yüzde 30'dan fazla arttı. Genişlemeyle birlikte sesli kitaplara erişebilecek kullanıcı sayısı 750 milyonu aşacak.

Spotify Sesli Kitaplara Hangi Özellik Geliyor?

Spotify, genişlemeyle birlikte Page Match özelliğini de güncelliyor. Bu özellik, basılı kitapta kalınan yeri bulup sesli kitabı o noktadan başlatıyor. Şubat ayında kullanıma sunulan Page Match'i 1 milyondan fazla kişi kullandı. Yeni sürümde kitabın ISBN barkodu taratılıp sayfa numarası girilerek kalınan yer bulunabilecek. Page Match 30'dan fazla dilde çalışıyor. Hizmet açıldığında kitapların nasıl dinleneceğini Spotify'da sesli kitap nasıl dinlenir rehberimizde anlattık.

Editörün Yorumu

Türkiye'nin listede olması, Spotify'da müzik ve podcast'in yanına sesli kitabın da eklenmesi anlamına geliyor. Hizmetin Türkiye'de ne kadar ilgi göreceği, Premium'a dahil olup olmayacağına ve sunulacak Türkçe kitap sayısına bağlı. Türkiye, hizmetin Audiobooks+ ile sunulduğu ülkeler arasında yer alırsa sesli kitap için ayrıca ödeme yapmak gerekecek. Türkçe katalog zayıf kalırsa hizmetin ilgi görmesi zor olur.