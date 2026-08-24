YouTube Premium İçin Yeni Zam Yolda! Fiyat Artısını Kaybedebilir

YouTube'un Premium abonelik planı için yeni bir zam hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Hatta bazı ülkelerde kullanıcılara yeni abonelik fiyatlarını bildiren e-postalar gönderildi. Yeni ücretlerin çok yakın bir zamanda uygulanmaya başlayabileceği söyleniyor. Eğer bu zam Türkiye'de de geçerli olursa mevcut abonelik ücretleri kısa bir sürenin ardından yeniden artabilir.

YouTube Premium Fiyatları Ne Kadar Artacak?

Bazı Avrupa ülkelerinde YouTube Premium'un bireysel planının 17.99 eurodan (1.010 TL) 20.99 euroya (1.179 TL) çıkacağı ileri sürüldü. Aile planının fiyatının ise 29.99 euro (1.684 TL) olması bekleniyor. Fakat bütün ülkelerde aynı fiyatlandırma uygulanmayacak. Örneğin Finlandiya'da 14.99 euro (842 TL) olan bireyseli planın 16.99 euroya (954 TL) çıkacağı ifade edildi.

Türkiye'de bireysel YouTube Premium planı şu anda 119,99 TL. Avrupa'daki yaklaşık yüzde 13-17'lik zam oranı eğer Türkiye için de geçerli olursa bireysei plan 135-140 TL seviyesine gelebilir. 239, 99 TL olan aile planı ise yaklaşık 271 TL'lik fiyat etiketini görebilir. Elbette ki bu fiyatlar henüz kesin değil. Sadece Avrupa'daki artış oranından hareketle yapılan tahminleri yansıtıyor.

YouTube Premium'a Ne Zaman Zam Gelecek?

YouTube Premium zammının ilerleyen aylarda uygulanması bekleniyor. İddialara göre ilk artışlar Ekim 2026'nın sonunda görülebilir. Bazı kullanıcıların aldığı bildirimler, fiyat değişikliğinin henüz hazırlık aşamasında olduğunu gösteriyor. Türkiye içinse şu anlık belirlenmiş bir tarih bulunmuyor. Tabii, düşük bir ihtimal de olsa Türkiye'deki abonelik planlarına hiç zam uygulanmamasının da muhtemel olduğunu unutmamak gerekiyor.

YouTube Premium Abone Sayısı Zamdan Sonra Düşebilir mi?

YouTube Premium'un şu anda en büyük avantajları reklamsız video izleme, arka planda oynatma, video indirme, çevrim dışı izleme ve YouTube Music'te kesintisiz ve reklamsız müzik dinleme bulunuyor. Bu kadar çok artısı olan bir abonelik planından çabucak vazgeçmek herkes için kolay olmayabilir. Fakat fiyat yükseldikçe hizmetten alınan karşılığın sorgulanması da ihtimaller dahilinde.

Türkiye'de abonelik planının fiyatının 119,99 TL olarak güncellenmesi zaten ciddi bir artıştı. Yeni bir artış daha yapılırsa özellikle Premium'u sadece reklamsız video izlemek için kullananların aboneliğini sonlandırması olası. Tabii, bu ilgili planın fiyatının 135-140 TL'ye ulaşması ihtimalinde geçerli. Eğer hiç zam olmaz ya da çok küçük bir artışa gidilse mevcut aboneler tarafından biraz tepki gösterilebilir ama büyük olasılıkla abonelikler iptal edilmez.

Editörün Yorumu

Ben zammın kendisinden ziyade zam sıklığını sorun olarak görüyorum. YouTube Premium zaten ucuz bir abonelik planı değil. İnsanlar bunu "nasıl olsa 2-3 kuruş gidiyor" diyerek almıyor. Kaldı ki son zammın üzerinden çok da fazla zaman geçmedi. Önceki zam yeni yeni kabullenilmişken yeni bir fiyat değişikliğine gitmek hâliyle tepkiye sebep olacaktır.

Türkiye'de de Avrupa'daki zam oranına yakın bir artışa gidilire 135-140 TL'lik bir fiyat görebiliriz. Tek başına elbette çok büyük değil ama yıl üzerinden değerlendirdiğimizde ortaya çok daha vahim bir tablo çıkıyor. Özellikle de aile planını tercih edenlerin bundan ne kadar olumsuz etkileneceği ortada. Açıkçası ben sık aralıklarla zam uygulanmaya devam ederse YouTube Premium aboneliğimi iptal etmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlayacağım. Muhtemelen benim gibi yüz binlerce insan da aynı şekilde hareket edecektir.