Amazon Prime Video’dan Türkiye Hamlesi: Artık Dizi ve Film Satın Alabilirsiniz

Amazon Prime Video, yurt dışında oldukça popüler olan bir özelliğini daha Türkiye'de kullanıma sundu. Kullanıcılar artık Prime Video üzerinden içerik kiralama ve satın alma yapabilecek. Filmler için hem kiralama hem de satın alma opsiyonları sunan platform, söz konusu diziler olduğunda sadece satın alma seçeneğine sahip.

Prime Video'nun Dizi & Film Kiralama ve Satın Alma Ücreti Ne Kadar?

Hiç internette bir dizi ya da film arattığınızda onun Prime Video'da olduğunu gördüğünüz ama sayfayı açtığınızda "bu içerik ülkenizde kullanılamıyor" hatası aldığınız oldu mu? Muhtemelen pek çoğunuzun bu soruya cevabı evet. Şimdi ise bu sorun büyük oranda ortadan kaldıracak bir servis Türkiye'de kullanıma açıldı.

Prime Video’nun yeni özelliği sayesinde Amazon Prime aboneliğine dahil olmayan yapımlar da ücret karşılığında izlenebilecek. Böylece kullanıcıların platformun kataloğunda yer alan ancak abonelik kapsamında sunulmayan içeriklere erişmesi mümkün hale gelecek.

Film kiralama ücreti, 27 Eylül’e kadar geçerli kampanya kapsamında 9,90 TL olarak belirlendi. Satın almak için ise film başına 129.99'dan başlayan bir bedel ödemeniz gerekiyor. Söz konusu ücret filmden filme değişiyor gibi görünüyor. Bir standart varsa bunu ben göremedim. Film kütüphanesi görebildiğim kadarıyla oldukça geniş görünüyor.

Diziler söz konusu olduğunda ise seçenekler biraz daha kısıtlı. Her şeyden önce burada bir kiralama seçeneği yok. Bölümü ya da sezonu satın almak zorundasınız. Ki bunun maliyeti de bölüm başı 14.99 TL'den başlıyor, izlediğiniz diziye göre değişiyor. Sezonluk satın alma ise genel olarak 199.99 TL.

Prime Video'dan Satın Aldığımız ve Kiraladığımız Filmlere Ne Oluyor?

Bu durum yaptığınız işleme göre değişiyor. Örneğin bir filmi satın aldıysanız o film teoride sonsuza kadar sizin oluyor. Söz konusu işlemi yaptığınız Prime Video hesabına erişim sağlayabildiğiniz sürece istediğiniz zaman o filmi izleyebilirsiniz.

Kiralamada ise durum biraz farklı. Her şeyden önce filmi izlemek için belirli bir süreniz var. 30 gün içerisinde filmi izlemelisiniz. Filmi bir kere açtıktan sonra ise bu süre değişiyor. Başladığınız filmi hemen izlemek zorunda değilsiniz. Ancak bu durumda kiralama hakkınz bitmeden önce bitirmek için 48 saatiniz oluyor.

Prime Video'dan Satın Aldığımız Dizilere Ne Oluyor?

Prime Video'dan dizi satın almak film satın almak ile benzer bir mantığa sahip. Dizinin satın aldığınız bölümü ya da sezonu artık size ait. Teorik olarak istediğiniz zaman, istediğiniz yerde satın aldığınız şeyi izleyebilirsiniz. Dikkat ederseniz satın aldığınız içerikler için ısrarla teorik olarak ifadesini kullandım.

Satın Aldığımız İçerikler Sonsuza Kadar Bizim mi?

Çünkü bir dijital ürün lisansı satın aldığınızda bunun sonsuza kadar sizde kalıp kalmayacağının kararı size ait değil. Kağıt üzerinde bir ürünü satın alsanız bile Prime Video'nun 10 yıl sonra aldığı bir karar nedeniyle satın aldığınız ürün sizden alınabilir. Sonuç olarak elinizde fiziksel bir kopyaya sahip değilsiniz.

Platform bir nedenden dolayı kapatılırsa ya da siz bir nedenden dolayı hesabınıza erişimi kaybederseniz satın aldığınız içeriklere veda edebilirsiniz. Bunun uzak bir ihtimal olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak geçtiğimiz aylarda bazı PlayStation kullanıcıları bunu yaşadı. PlayStation 3 döneminde aldıkları bazı filmlere olan erişimlerini kaybettiler.

Yani bu yasal yoldan dizi film izlemek isteyenler için mantıklı bir hizmet olabilir. Ancak satın aldığınız bir film ya da diziy bile yıllar sonra kaybedebileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

Editörün Yorumu

Prime Video'nun kiralama ve satın alma hizmeti kesinlikle biz kullanıcılar için daha fazla seçenek anlamına geliyor. Örneğin normal şartlarda Türkiye'de bulamadığım Stargate Atlantis ve The Magicians gibi pek çok diziyi burada görebiliyorum. Ancak yukarıda da belirttiğim birkaç yıl sonra satın aldığım içeriklere ne olacak kısmı beni biraz endişelendiriyor.

yrıca dijital içerik platformları aylık birkaç yüz TL mailiyete sahipken bir sezon için 200 TL ödemek ne kadar mantıklı emin değilim. Sonuçta her dizi birkaç sezondan oluşuyor ve maliyet rahatlıkla bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Tüm bunları değerlendirip kararınızı kendiniz verin.