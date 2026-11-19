Spotify'ın Premium özelliklerinin bedava kullanılabilmesini sağlayan bir kampanya başladı. Spotify, kampanya kapsamında 3 aylık ücretsiz Premium aboneliği sunuyor. Kampanyadan yararlanan kullanıcılar, üç ay boyunca reklamsız müzik dinleme ve çevrim dışı şarkı indirme Premium özelliklerini ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Nasıl Kullanılır?

Spotify Premium'un web sayfasını ziyaret edin.

"Premium'u edin" butonuna tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

Spotify sayfasında bulunan adımları takip edin.

Spotify tarafından sunulan kampanyadan yararlanmak için sadece birkaç adım uygulamak yeterli. İlk olarak Spotify Premium sayfasına girin ve ardından "Premium'u Edin" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda hesabınıza giriş yapın. Son olarak Spotify sayfasındaki adımları takip edin.

Premium sürümün tüm avantajlarından ücretsiz yararlanabilmek için bir şart mevcut. Kampanyadan faydalanabilmek için premium sürümü daha önce hiç kullanmamış olmak gerekiyor. Eğer bu şartı sağlıyorsanız hizmetin resmî web sitesi üzerinden ücretsiz üç ay Spotify Premium aboneliğine sahip olabilirsiniz.

3 Ay Ücretsiz Spotify Premium Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Ücretsiz Spotify Premium kampanyası, 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz. Üç aylık ücretsiz aboneliğin ardından aylık 115 TL ücret ödemek gerekiyor. Bu sebepten dolayı Spotify'ı kullanmaya devam etmek istemezseniz kampanya sona ermeden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor. Hesap ayarlarından birkaç adım uygulayarak aboneliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Spotify Premium Neler Sunuyor?

Spotify Premium aboneliği sayesinde şarkılar reklamsız olarak dinlenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, beğendikleri şarkıları indirerek internet bağlantısı olmadan da müzik dinleyebiliyor. Premium aboneliği, albümlerin ve çalma listelerinin istenen sırayla oynatılmasına da imkân tanıyor. Bunların yanı sıra yüksek ses kalitesi seçeneği de sunuluyor.

Editörün Yorumu

Spotify'ın 3 ay ücretsiz Premium kampanyası, özellikle daha önce ücretli abonelik kullanmamış kişiler için değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Üç ay boyunca reklamsız müzik dinleme, çevrim dışı kullanım ve yüksek ses kalitesi gibi özellikleri herhangi bir ücret ödemeden deneyimlemek, Premium aboneliğin sunduğu avantajları görmek açısından oldukça iyi fakat ücretsiz kullanım süresi sona erdiğinde aboneliğin ücretli olarak devam edeceği unutulmamalı. Bu nedenle kampanyadan yararlanacak kullanıcıların yenileme tarihini takip etmesinde fayda var.