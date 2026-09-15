Apple TV Sonunda Türkiye'de: Fiyatı Rakiplerine Kıyasla Bedava

Apple'ın Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi platformlara rakip olarak sunduğu Apple TV, sonunda Türkiye'ye geldi. Şirket, Apple TV'yi doğrudan ayrı bir abonelik olarak sunmak yerine iCloud+ paketlerine dahil etti. Bu doğrultuda Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, herhangi bir ek ücret ödemeden Apple TV ve Apple Arcade servislerinden yararlanabilecek.

Apple TV Nedir?

Yukarıda da bahsettiğim üzere Apple TV, şirketin Netflix gibi dijital içerik platformlarına rakip olması için 2019'da duyurduğu bir servis. Ancak bu isim kafanızı karıştırabilir çünkü halihazırda ülkemizde kullanılabilir olan bir başka Apple TV zaten var. Bizim şu an kullandığımız Apple TV, sadece film satın alma ve kiralama yapılabilen bir platform.

Bu ay içerisinde Türkiye'de kullanıma açılacak olan yeni servis ise ilk olarak Apple TV+ adıyla çıkmış ayrı bir servisti. Ancak Apple daha sonra bu iki servisi tek bir isim altında birleştirdi. Yeni Apple TV'de aylık abonelik ücretini ödediğiniz sürece Ted Lasso gibi sevilen dizilere ve filmlere erişebildiğiniz bir platform olacak.

Apple TV Ne Kadar Olacak?

Apple TV'nin Türkiye fiyatı oldukça erişilebilir olacak. iCloud+ aboneliğinin içerisinde olan bu servise aylık 49,99 TL'den başlayan fiyatlarla erişilebilecek. Örneğin ben 2 TB'lık iCloud+ abonesiyim ve bunun için aylık 399,99 TL ödüyorum. Apple TV aboneliği için ekstra para ödemeyeceğim. Üzerine Apple Arcade'de de erişebileceğim.

Bu durum Apple TV'yi Türkiye'deki en uygun fiyatlı dijital içerik platformlarından biri haline getiriyor. Belirtmekte fayda var ki bu durum çoğu ülkede böyle değil. Apple, ABD'deki kullanıcılardan bu servise erişim için aylık 14,99 dolar alıyor. Bu durum sadece ülkemizle mi sınırlı bilinmese de biz kullanıcılar için kolaylık sağladığı kesin.

Apple TV'de Hangi Dizi ve Filmler Var?

Apple TV’deki içerikler ağırlıklı olarak Apple'ın kendi yapımlarından oluşuyor. Türkiye’de açılan servis için öne çıkarabileceğin diziler arasında Ted Lasso, The Silo, Severance, The Studio, The Morning Show, Slow Horses, Shrinking, Hijack, Your Friends & Neighbours ve Monarch: Legacy of Monsters var. Ki bu yapımlardan Shrinking ve Ted Lasso gibi bazı örnekler halihazırda benim favorilerim arasında.

Film tarafında ise şimdlik bazı belirsizlikler var. Bahsettiğim gibi Apple ülkemizde halihazırda film kiralama ve satma hizmeti sunuyor. iCloud+'a dahil abonelikle beraber bu durumda bir değişiklik olması beklenmiyor. Yani tüm Apple TV'de şu an gördüğünüz tüm filmler ücretsiz olmayacak. Ancak şirketin yaptığı açıklamada The Gorge, CODA ve F1 gibi filmlerden bahsediliyor. Yani belirli bir film kataloğu da açık olacak.

Editörün Yorumu

Bilmeyenler için Apple TV içerikleri bir süre önce Turkcell TV+ aboneliğine dahil edilmişti. Bu nedenle bu içerikler ülkemizde erişilemez değildi. Ancak pek çok iPhone kullanıcısının iCloud+ abonesi olduğunu düşünürsek ek para ödemek zorunda kalmadan Apple TV'ye erişmek harika olacak.

Çok bahsetmesem de Apple Arcade'in de bu hizmetin içine alınması da güzel bir gelişme. Sadece umarım bu eklentiler yakın gelecekte iCloud+ fiyatlarında bir şişmeye neden olmaz. Merak ettiğim bir diğer şey ise halihazırda bir Apple ürünü olmayan kişilerin servise nasıl erişebileceği.

Tarayıcıdan bir Apple hesabı açıp aylık 49,99 TL'ye iCloud+ almak muhtemelen yeterli olacaktır. Ancak denemeden kesin konuşmamak gerek. Bunlara ek olarak MLS yayın hakları da Apple'da. Muhtemelen Messi'nin kariyerinin son dönemlerini de buradan izleyebiliriz.