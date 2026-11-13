Opera'dan Yeni Özellik! iPhone'larda Daha Az İnternet Tüketecek

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İnternet paketinizin önemli bir kısmını web sitelerini gezerken harcıyorsanız Opera One'ın yeni özelliği tam olarak sizi hedefliyor. iPhone sürümüne eklenen veri tasarrufu özelliği, ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki görselleri ve metinleri Opera sunucularında sıkıştırıyor. Böylelikle mobil veri tüketimini yüzde 80'e varan oranda azaltıyor.

Opera One Veri Tasarrufu Nasıl Çalışıyor?

Opera One'ın veri tasarrufu, web sayfalarındaki içerikler üzerinde sıkıştırma işlemi uygulayarak çalışıyor. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde o sayfadaki görselleri ve yazıları doğrudan size göstermiyor. Önce Opera'nın sunucularında sıkıştırılan içerikler daha küçük boyutlarla cihazınıza ulaşıyor. Bu işlem sırasında aktarılan veri miktarı azalıyor ve internet paketinizden de daha az harcıyorsunuz.

Yeni özellik, interneti idareli kullanmanız gerektiğinde size büyük fayda sunabilir. Ayrıca internet hızının düşük olduğu zamanlarda da daha az veri indirerek sayfaların daha hızlı yüklenmesine yardımcı olabilir. Tabii, Opera One'ı yüklemeniz, bu özellikten hemen faydalanmaya başlayabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Veri tasarrufu özelliği varsayılan olarak devre dışı. Tarayıcının ayarlar bölümünden kendiniz etkinleştirmelisiniz. Bir kere etkinleştirdikten sonra sonsuza kadar açık kalması da gerekmiyor. Dilediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Opera, yaptığınız veri tasarrufunu takip edebileceğiniz bir bölüm de sunuyor.

Web Siteleri Neden Daha Fazla İnternet Harcıyor?

Web sitelerindeki yüksek çözünürlüklü görseller, animasyonlar ve arka planda çalışan kodlar artık sayfaların boyutunu epey artırmış durumda. HTTP Archive'ın 2025 yılına ait "Web Almanac" raporuna göre mobil web sayfaların ortalama boyutu 2015'te 845 KB ile sınırlıydı. 2025'te ise bu yaklaşık 2,6 MB seviyesine ulaştı. Yani 10 yıl içinde üç kattan fazla artış meydana geldi.

Opera, veri sıkıştırma teknolojisini yaklaşık 20 yıldır kullanıyor. Şirket, bu sistemi daha önce Opera Mini tarayıcısıyla sunmuştu. Şimdi de Opera One'ın iOS sürümünde yer alıyor. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız ve Opera One kullanıyorsanız, internet kullanımına dikkat etmeniz gerekiyorsa bu özelliği şimdi etkinleştirebilirsiniz.

Opera One, iPhone'a Nasıl İndirilir?

Opera One şu an App Store'da mevcut. Uygulamanın mağaza sayfasına gidip ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Eğer zaten tarayıcınızda varsa veri tasarrufu özelliğini kullanmak için tarayıcının en güncel sürümünün yüklü olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde özellik görünmeyebilir.

Editörün Yorumu

Opera One'ın iOS versiyonuna eklenen veri tasarrufu özelliği, "internetim hemen bitiyor" diyenler için epey işlevsel bir özellik. Yüzde 80'e varan oranda veri tasarrufu sunabilmesinin özellikle internet paketinin kullanım oranına dikkat etmek zorunda hissedenler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca web sayfalarının da hızlı yüklenmesini sağlayacağı için sizi büyük dertten kurtaracaktır.