YouTube Music, Yapay Zekâyla Üretilen Şarkıları Artık Etiketleyecek

YouTube Music dinlediğiniz şarkının yapay zekâyla üretilip üretilmediğini artık doğrudan oynatıcı ekranında gösterecek. Şirket bestesi ve vokali ağırlıklı olarak üretken yapay zekâyla oluşturulan şarkılar için yeni bir etiket dağıtmaya başladı. Etiketler şimdilik yalnızca YouTube Music'te görünüyor. YouTube ise aynı sistemi ileride ana uygulamasına da taşıyacak.

YouTube Music'teki Yapay Zekâ Etiketi Nerede Görünecek?

Etiket Şimdi Çalınıyor ekranında şarkı adının hemen altında ve sanatçının yanında yer alıyor. "AI" rozetine dokunduğunuzda şarkının nasıl yapıldığını anlatan küçük bir menü açılıyor. Menüde ses kaydının yapay zekâyla değiştirildiği ya da tamamen yapay zekâyla oluşturulduğu yazıyor.

YouTube'a göre kullanıcılar dinledikleri şarkıların yapay zekâyla üretilip üretilmediğini bilmek istiyor. Şirket etiketin amacını, dinleyicilere müzik hakkında doğru ve net bilgi vermek olarak açıklıyor.

Yapay Zekâyla Üretilen Şarkılar Nasıl Tespit Ediliyor?

YouTube bu şarkıları iki yöntemle belirliyor. İlk olarak müzik ortakları yükledikleri parçaları "tamamen yapay zekâ", "kısmen yapay zekâ" ya da "yapay zekâ yok" şeklinde işaretleyebiliyor. Böylece yapay zekâdan yalnızca bir aşamada yardım alan sanatçılarla şarkının tamamını yapay zekâyla üretenler aynı kefeye konmuyor.

Ortaklar bu alanı boş bıraksa bile YouTube kendi tespit araçlarını devreye sokuyor. Sistem bir parçada yapay zekâyla üretilmiş içerik fark ederse onu tamamen ya da kısmen yapay zekâ ürünü olarak işaretleyebiliyor. Yani bildirim alanını doldurmamak, şarkının etiketlenmeyeceği anlamına gelmiyor.

Yapay Zekâ Şarkıları YouTube Music'ten Kaldırılacak mı?

Etiket bir yasak anlamına gelmiyor, yalnızca şeffaflık sağlıyor. Yapay zekâyla üretilen şarkılar platformda kalmaya devam edecek ve dinleyici bunları çalma listesine ekleyip eklememeye kendisi karar verecek. YouTube daha önce videolar için de benzer bir yapay zekâ etiketi sistemi duyurmuştu. Yeni etiketi görmek için YouTube Music uygulamasının güncel sürümünü kullanmak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Yapay zekâyla üretilen şarkılar müzik platformlarında giderek yaygınlaşırken YouTube Music'in bu adımını yerinde buluyorum. Ancak etiketin işe yaraması, tespit araçlarının ne kadar doğru çalıştığına bağlı. Gerçek bir sanatçının şarkısı yanlışlıkla etiketlenirse sistem güven kaybedebilir. Yine de bir şarkının nasıl yapıldığını bilmek, dinleyiciye kendi tercihini yapma şansı veriyor. Diğer müzik platformlarının da etiketleri bu kadar görünür hale getirmesini isterim. YouTube Music kullanıyorsanız uygulamayı güncelleyip rozeti kendiniz de görebilirsiniz.