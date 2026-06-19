Çöllerden kutuplara: Skoda Peaq, Tanıtım Öncesinde 1,5 Milyon Kilometre Yol Yaptı

Skoda, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek tanıtımı öncesinde elektrikli amiral gemisi SUV modeli Peaq hakkında yeni bilgiler paylaştı. Çekya merkezli üretici, yedi koltuk düzenine sahip SUV modelin geliştirme sürecinde gerçekleştirilen kapsamlı test çalışmalarının detaylarını paylaştı. Şirket ayrıca yeni modelin iç mekan tasarım çizimlerini de ortaya koydu.

Skoda Peaq, Hangi Koşullarda Test Edildi?

Skoda, Peaq’in geliştirme sürecinde prototip araçlarla üç kıtada 1.5 milyon kilometreden fazla test gerçekleştirdiğini belirtiyor. Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’da yapılan testlerde araçlar, zorlu iklim koşullarında dayanıklılık ve performans açısından değerlendirildi. Geliştirme sürecinde fiziksel testlerin yanı sıra yüksek performanslı bilgisayarlar kullanılarak gerçekleştirilen sanal testler de kullanılmış.

Testlerin önemli bir bölümü için düşük ve yüksek sıcaklıklar tercih edilmiş. Buna göre Skoda Peaq ,sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı Arizona Çölü’nde ve sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki bölgelerde kullanılmış. Testler boyunca aracın batarya sistemi, sürüş dinamikleri, güvenlik teknolojileri, ısıtma ve soğutma sistemleri teste tabi tutulmuş.

Karlı ve buzlu zeminlerde aracın çekiş, denge ve güvenlik sistemlerinin performansı gözlemlenmiş. Çöl koşullarında ise yüksek sıcaklıkların frenler, şasi, soğutma sistemi ve gövde bileşenleri üzerindeki etkileri incelenmiş. Tozlu ve taşlı yollarda gerçekleştirilen sürüşler sayesinde aracın iç mekan yalıtımı ve gövde dayanıklılığı da test edilmiş.

Skoda Peaq Nasıl Bir İç Mekan Tasarımına Sahip?

Skoda, yapılan dayanıklılık testlerinin yanı sıra aracın iç mekanı hakkında ilk ipuçlarını verdi. Yedi kişilik yaşam alanı ile öne çıkan aracın iç mekanı da birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. İç mekanda ilk dikkat çeken detay tablet benzer yüzer bilgi-eğlence sistemi ekranı oluyor.

Yeni modelde ilk kez dikey yerleştirilmiş merkezi bilgi-eğlence ekranı kullanılırken bu ekrana oldukça küçük boyutlardaki dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Oldukça sade tasarlanan bir iç mekana sahip olan SUV modelde klima kontrolleri, ses ayarları ve sık kullanılan araç fonksiyonları için fiziksel tuşların korunduğu ifade ediliyor. Bu da çoğu kullanıcı için kullanım kolaylığı sunacaktır.

Skoda Peaq Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni nesil MEB+ platformu üzerine geliştirilen Škoda Peaq, markanın elektrikli ve SUV ürün gamının zirvesinde konumlandırılıyor. Yeni model aynı zamanda Skoda’nın yeni Modern Solid tasarım diline de ev sahipliği yapıyor. Sunduğu geniş yaşam alanı dikkat çeken model, 7 koltuk düzeni ve geniş hacmi ile rakipleri arasında öne çıkmak istiyor.

Yeni Skoda Peaq, yedi yolcu kapasitesinin yanı sıra geniş bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. 3 koltuk sırası kullanılırken 299 litrelik bagaj hacmi sunan araçta, arka sıra koltuklar yatırıldığında ise bu değer 1.010 litreye ulaşıyor. Skoda yeni modelinde aile kullanımına uygun olarak yüksek sürüş konforu ve düşük kabin gürültüsü vadediyor.

Çekya merkezli üretici aracın henüz tüm detaylarını açıklamadı. Ancak Skoda Peaq'in 600 kilometrenin üzerinde menzil sunacağını biliyoruz. Adaptif DCC şasi sistemiyle donatılacak olan araç bu sayede yol koşullarına göre amortisör sertliğini ve tepkilerini otomatik olarak ayarlayabilecek. Bu da daha kullanıcılar için daha konforlu bir sürüş anlamına geliyor.

Skoda, yeni modelinde de Simply Clever çözümlerini sunmaya devam edecek. Bu anlamda Peaq, Skoda modellerinde ilk kez kullanılacak entegre su püskürtme sistemine sahip sileceklerine sahip olacak. Elektrikli SUV modelde bunun yanı sıra ön camda kart tutucu, kapı içinde şemsiye gibi birçok Simply Clever çözümüne ev sahipliği yapacak.

Skoda Peaq Türkiye'de Satılacak mı?

Skoda Peaq, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan tanıtımının ardından Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'de elektrikli SUV atağını sürdüren Skoda, ülkemizdeki artan SUV talebi doğrultusunda yeni modelini de ülkemizde sunmaya başlayacaktır. Yeni modelin Avrupa'da satışa sunulmaya başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de de yollara çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Skoda Peaq; büyük boyutları, 7 koltuklu oturma düzeni ve yüksek sürüş konforu ile genş aileler için en iyi elektrikli otomobil seçeneklerinden biri olacak gibi görünüyor. Avrupa ve Türkiye'de gittikçe artan büyük SUV talebini de düşündüğümüzde Peaq'in önemli satış rakamlarına ulaşmasını bekleyebiliriz. Skoda'nın amiral gemisi SUV modeli tanıtıldıktan sonra ise araç hakkında daha net konuşma şansımız olacak.