SpaceX Uzay Turizmi İçin İlk Adımı Attı: 4 Kişi Gönderildi!

SpaceX uzay turizmi için ilk somut adımı resmen attı. Falcon 9 roketi, çarşamba günü dört vatandaşı 3 günlüğüne uzaya göndermek için fırlatıldı.

Yolcular bir e-ticaret milyarderinden ve kendisine katılmak üzere seçilen 3 kişiden oluşuyor. Mürettebat, çarşamba günü Florida'dan fırlatılan roketle birlikte kısa bir süre sonra Dünya'nın yörüngesinde yerini aldı.

Shift4 Payments'in kurucusu ve CEO'su Jared Isaacman önderliğindeki yolculardan oluşan dörtlü, Cape Canaveral'de yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nde gün batımına yakın bir zamanda gökyüzüne doğru yükselmeye başladı.

SpaceX Uzay Turizmi İçin Hazırlanmış Olacak

Inspiration4 görevi kapsamında perşembe günü 03.02'de (TSİ) sivillerin uzaya gönderilmesi, SpaceX'in gelecekteki ticari uçuşları için ön hazırlık olacak. Şirket artık yörünge ile sınırlı olarak ticari uzay uçuşları gerçekleştirebilir ve Virgin Galactici le Blue Origin gibi ticari uçuşlar için bilet satabilir.

SpaceX uzay turizmi gibi girişimlerden önce uzaya gönderilen insanların büyük bir kısmı profesyonel astronotlardan oluşuyordu ancak uzay turizmi alanının giderek daha çok ilgi toplaması, uzaya gidenlerin artık normal vatandaşlardan da oluşmasını sağladı. Şirketler bu alanda gittikçe daha sık adımlar atarak kendini kanıtlamak istiyor.

Örneğin Virgin Galactic, birkaç gün öncesine kadar ilk ticari uzay uçuşunu eylül sonu ya da ekim başında gerçekleştirmek istiyordu. SpaceX gibi Virgin Galactic de bu alanda önemli adımlar atarak hazırlıklarını yapmıştı ancak birkaç gün önce yapılan yeni duyuru ile bu tarih ertelendi.

Şirket, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada uzay uçuşunu başlangıçta eylül ayının sonunda ya da ekim ayının başında yapmayı planladığını ancak beklenmedik olumsuzluklardan ötürü planlarının beklendiği gibi hayata geçirilemediğini açıkladı.

Richard Branson tarafından kurulan şirket, ücretli uzay uçuşları ile ilgili bazı aksiliklerle uğraşmaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan yeni bir duyuruda Unity 23'ün ekim ayının ortasına kadar ertelendiği bildirildi.

Virgin, görevin ilk olarak eylül sonu ya da ekim başı olarak planlandığını ama bir tedarikçinin uçuş kontrol sisteminde olası bir üretim hatasına karşı kendilerini uyardığını belirtti.

Virgin Galactic'in CEO'su Michael Colglazier, uzay uçuşunun ertelenmesi hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: