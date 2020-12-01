Sputnik V Aşısını Olanlar Koronavirüse Yakalandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının başlangıcından bu yana uzun bir süre geçti ancak salgının başlangıcından bu zamana kadar geçen zaman dilimine rağmen henüz insanlar üzerinde yüzde yüz etkili bir COVID-19 aşısı geliştirilemedi. Yüzde yüz etkili bir corona virüs aşısı henüz geliştirilmemiş olsa da çalışmalar devam ediyor. Koronavirüs için geliştirilen aşılar arasında Sputnik V aşısı da yer alıyor.

Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ilk sonuçları yaklaşık olarak üç ay önce paylaşılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aşı hakkında karşıt görüşleri olan insanların endişelerini gidermek için kendi kızının da aşı olduğunu ancak onda hiçbir yan etki görülmediğini ifade etmişti. Euronews’te paylaşılan habere göre Rusya’nın koronavirüs aşısını olan 20 kişi, aşı uygulandıktan bir süre sonra yeni tip koronavirüse yakalandı.

Sputnik V Aşısı Olan 20 Kişi, Koronavirüse Yakalandı!

Rus bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüs için geliştirilen ve ilk zamanlarında birçok eleştiri okunun ana hedefi haline gelen Sputnik V aşısı hakkında bir çarpıcı açıklama daha geldi. Euronews tarafından aktarılan bilgilere göre yeni tip koronavirüs için bu aşının uygulandığı 20 kişi, aşı uygulandıktan bir süre sonra yeni tip koronavirüse yakalandı.

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov’da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid-19’a yakalandıklarını söylemek doğru değildir. Aşı olduysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

Tarasov, aşılama işleminin sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştirildiğini ve ayrıyeten Rusya’nın yeni tip koronavirüs aşısının yazın Seçenov Üniversitesi’nde yapılan ilk faz denemelerine katılan gönüllülerin hiçbirinin COVID-19’a yakalanmadığını belirtti.

Koronavirüse Yakalanmamak İçin Neler Yapılmalıdır?

• Dışarıda olduğunuz süre zarfında ellerinizi yüzünüze kesinlikle götürmeyin.

• Eve geldiğiniz zaman ellerinizi kesinlikle yıkayın.

• Dışarıda olduğunuz süre içerisinde maskeniz mutlaka takılı olsun.

• Kalabalıktan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

• Hijyen kurallarına bu süre zarfında çok özen gösterin.

• Sağlıklı beslenin.

• Bol su tüketin.