Squadron 42 Fragmanı Yayında

Cloud Imperium Games, merakla beklenen Squadron 42’nin fragmanını yayınladı. Fragmanda en çok dikkat çeken nokta son derece iyi görünen grafikler.

Ekim 2018’de oyunun içinde yer alan oyunculara ağırlık veren bir fragman yayınlanmıştı. Cloud Imperium Games, oyunun görsellerini geliştirmeye devam etti ve geçtiğimiz günlerde Squadron 42 için birkaç uzay sahnesi ve uzay aracının içine yerleştirilmiş birkaç bölüm içeren, izleyenlerin görsel şölen olarak adlandırdığı yeni bir fragman yayınladı.

İşte hikâye bazlı Squadron 42’nin yayınlanan yeni fragmanı;

Fragman içinde aynı zamanda Star Citizen yaratıcısı Chris Roberts tarafından üretilen Wing Commander serisinden, Kilrathi araçlarını akla getiren, Vanduul gemilerini de görüyoruz.

Squadron 42 Ne Zaman Çıkacak?

Tek oyunculu Star Citizen modu olan Squadron 42, oyun severler tarafından yaklaşık bir yıldır bekleniyor.

Cloud Imperium Games yetkilileri, oyunun çıkışının 3 ay daha ertelendiğini ve beta sürümünü 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdular.

Star Citizen hayranlarıyla buluşması oldukça geciken tek oyunculu, hikâye bazlı oyun, bakalım oyuncular tarafından kaç puan alacak?