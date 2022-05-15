Stardew Valley Akılalmaz Satış Rakamlarına Ulaştı

İlk çıkışından 6 yıl geçti ve Stardew Valley akılalmaz bir şekilde 20 milyondan fazla satışa ulaştı. Yaratıcı Eric Barone, oyunun basın sitesinde yayınlanan bir güncellemede ve PC Gamer ile bir röportajında başarısının detaylarını paylaştı. Barone "Satışlarda 20 milyon rakamına ulaşmak gerçekten inanılmaz." dedi.

Ancak daha da etkileyici olan Stardew Valley'in satışlarının artan hızı. Oyunun ilk 10 milyon kopyasını satması tam 4 yıl sürerken, Eylül 2021'den bu yana oyun 5 milyon adet sattı. Barone bu konuyla ilgili düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Stardew Valley'in günlük ortalama satışları bugün herhangi bir noktadan daha yüksek. Buna tam olarak neyin neden olduğundan emin değilim ancak beklentim, oyun ağızdan ağza yayılmaya devam ediyor ve ne kadar çok insan oynuyorsa o kadar çok insan oyunu arkadaşlarıyla paylaşacak."

Barone, PC Gamer'a Stardew Valley üzerinde çalışmaya devam etmeyi planladığını ancak şu anda öncelikle geçen sonbaharda duyurduğu yeni bir aksiyon RPG'si olan Haunted Chocolatier'e odaklandığını söyledi. Barone "Nihayetinde kalbimi takip etmem gerekiyor, yoksa içeriğimin kalitesi zarar görecek." dedi.

Stardew Valley'in Geliştirme Süreci de Başarısı Kadar İlginç

Satılan 20 milyon kopya; bırakın tek kişinin geliştirdiği bir oyunu, herhangi bir oyun bile etkileyici bir rakam. Barone, Washington Tacoma Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi derecesiyle mezun olduktan sonra Stardew Valley üzerinde çalışmaya başladı. 2008 mali krizinden sonra kendi alanında bir iş bulamayacağını fark etti bu yüzden usta olduğu işi daha da geliştirmek için Stardew Valley'i geliştirmeye başladı. Sonraki 4 yılını proje üzerinde çalışarak geçirdi ve sonunda 2016'nın başlarında Stardew Valley'i piyasaya sürdü. Bloomberg gazetecisi Jason Schreier, 2017'deki mükemmel kitabı Kan, Ter ve Pikseller'de bu başarı hikâyesinden bahsediyor.

Peki siz bu başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç Stardew Valley oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.