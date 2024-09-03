Embark Studios tarafından geliştirilen ARC Raiders, ekip tabanlı bir shooter deneyimi sunuyor. Şimdi ARC Raiders'ı indir ve bilim kurgu dünyasında hayatta kalma mücadelesine katıl!

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ARC Raiders, Embark Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir bilim kurgu temalı co-op shooter oyunudur. Distopik bir gelecekte geçen bu oyunda dünya dışı bir tehdide karşı koymak için bir araya gelen bir grup savaşçının (Raiders) rolüne bürünüyoruz. ARC Raiders, takım tabanlı strateji ve hızlı tempolu çatışmalarla dolu bir deneyim sunarak hem tek başına hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz sürükleyici bir dünya sunuyor.

Oyunun hikayesi, insanlığın uzaydan gelen ARC adındaki istilacılara karşı verdiği umutsuz mücadeleyi konu alıyor. Oyuncular bu tehdide karşı direnişin son savunma hattını oluşturuyor. Her Raider, farklı yeteneklere ve ekipmanlara sahip olup, oyuncular bu özellikleri stratejik bir şekilde kullanarak ARC güçlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyor. Oyun hem yakın dövüş hem de uzun menzilli çatışmalarla dolu olup, her görevin farklı taktikler gerektirdiği bir oynanış sunuyor.

ARC Raiders’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, çarpıcı görselleri ve detaylı çevre tasarımlarıdır. Oyuncular geniş ve etkileyici bir açık dünyada dolaşarak hem doğal hem de mekanik çevrelerde düşmanlarla karşılaşacaklar. PvP ve PvE olarak oynanabilen bu oyun TPS bakış açısına sahip bir yapım.

ARC Raiders İndir

Maalesef ARC Raiders indirmeye henüz açık değil. ARC Raiders ile alakalı gelişmeleri herkesten önce öğrenmek için Tamindir’i takipte kalın.

ARC Raiders Sistem Gereksinimleri

ARC Raiders Sistem Gereksinimleri henüz açıklanmadı.



















