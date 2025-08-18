Battlefield 6, gerçekçi fizik yapısı ve mükemmel grafikleriyle ön plana çıkan bir çok oyunculu savaş oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battlefield Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Battlefield 6, ikonik savaşlardan online karşılaşmalara kadar her türlü aksiyonu oyunculara sunacak. 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek olan Battlefield 6, kapsamlı bir açık beta aşamasını geride bıraktı.

Oyunculara farklı modlar, silahlar, haritalar ve daha birçok içerik sunan bu oyunda, yüksek tempoda FPS deneyimi yaşayacaksınız. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz çok oyunculu modlar, hem küçük hem de devasa haritalarda karşımıza çıkıyor.

Taktiksel stratejiler, heyecan verici yıkım ve gerçekçi fizik yapısıyla her hareketiniz hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, yenilenen silah kullanımı ve çatışma sistemiyle her zamankinden daha iyi bir savaş deneyimi yaşayacaksınız.

Battlefield 6 İndir

Daha çok içerik ve modlarıyla ön plana çıkan Battlefield 6, aynı zamanda mükemmel görsellik ve gerçekçi fizik yapısıyla da oyunculara sunuluyor.

Battlefield Portal özelliği, kendi modlarınızı hazırlayabileceğiniz bir sandbox modudur. Nesneleri taşıyabilir, ölçeklendirebilir. NPC'leri kontrol edebilir ve tüm arayüzü özelleştirebilirsiniz. Hayalinizdeki oyun modunu oluşturun ve arkadaşlarınızla eşsiz bir FPS deneyimi yaşayın.

Eğer siz de savaş oyunlarından hoşlanıyorsanız, Battlefield 6 indirin ve çok oyunculu karşılaşmalarda diğer oyunculara karşı mücadele verin!

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri