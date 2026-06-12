Popüler Aksiyon Rol Yapma Oyunu İndirimde! Fırsatı Kaçırmayın

Steam Final Fantasy hayranlarının hoşuna gidecek bir hamle yaptı. Platform kısa bir süre önce Final Fantasy 16'nın fiyatında ciddi bir indirime gitti. Peki kampanya kapsamında oyunun fiyatı ne kadar düştü. İşte Final Fantasy 16 indirimli fiyatı!

Final Fantasy 16 Steam'de Kaç TL İndirime Girdi?

Steam Final Fantasy 16 için yüzde 60'lık bir indirim kampanyası başlattı. Bu doğrultuda oyunun fiyat etiketi 39,99 dolardan (1.850 TL) 15,99 dolara (739 TL) kadar geriledi. Yani oyunda 1.111 TL'lik bir indirim söz konusu. Öte yandan indirimlerin 25 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtelim.

Final Fantasy 16 Epic Games'te Ne Kadar?

Maalesef Epic Games'te aynı durum geçerli değil. Zira an itibariyle Final Fantasy 16'nın Epic Games sayfasına baktığımızda indirimsiz bir şekilde 1.650 TL'den satıldığını görüyoruz. Ancak söz konusu platformun sürekli yeni indirimler düzenlediğini de unutmamak gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde oyunun fiyatında düşüşler yaşanabilir.

Final Fantasy 16 Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Xbox'ta da herhangi bir indirim söz konusu değil. Oyun platformda şu anda 2.099 TL'lik fiyat etiketiyle satışta. Bununla birlikte PlayStation Store'da da oyunun aynı fiyatla yani 2.099 TL'den satıldığını söyleyebiliriz. Yine de Epic Games'e benzer şekilde bu platformlarda da belirli aralıklarla indirim kampanyalarının başlatıldığını belirtelim. Yani Final Fantasy 16'nın fiyatı yakında düşebilir.

Final Fantasy 16 Nasıl Bir Oyun?

Final Fantasy 16, 2024 yılında piyasaya sürülen tek oyunculu bir aksiyon rol yapma oyunu diyebiliriz. Yapım karanlık bir fantezi dünyasında geçiyor. Oyunda Clive Rosfield'ı yönetiyorsunuz. Karakterimizin kardeşi yaşadığı bir saldırı sonucunda ölüyor ve biz de doğal olarak kardeşimizin intikamını almak için işe koyuluyoruz.

Final Fantasy 16 Fragmanı

Final Fantasy 16 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 / 11 64-bit

: Windows 10 / 11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070

: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 170 GB kullanılabilir alan

: 170 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 720p'de 30FPS bekleniyor. SSD gerekli. VRAM 8GB veya üzeri.

Editörün Yorumu

Final Fantasy serisine daha önce birkaç kez şans vermiştim. Ancak gerek oynanış mekanikleri gerekse türü nedeniyle benim çok fazla ilgimi çekmedi. Ben daha çok The Last of Us ve Uncharted gibi yapımları seviyorum. Eğer Final Fantasy serisine karşı bir ilginiz varsa, hazır indirimdeyken serinin 16. oyununu satın alıp oynayabilirsiniz.