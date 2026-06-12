Football Manager 26 İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Football Manager 26 Epic Games'te kısa bir süre önce kayda değer bir indirime girdi. Bu kapsamda oyunun fiyatında önemli bir düşüş yaşandı. Peki Football Manager 26'nın indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Football Manager 26 Epic Games'te Kaç TL Oldu?

Football Manager 26 Epic Games'te yüzde 50 indirime girdi. Bu kapsamda oyunun fiyat etiketi 1.999 TL yerine 999,50 TL'ye düştü. Söz konusu kampanyanın 9 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda karar verebilmek için önünüzde bolca süre olacak.

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Football Manager 26 Steam'de Kaç TL?

Steam tarafından düzenlenen son kampanyayla birlikte Football Manager 26'nın fiyatı yüzde 50 oranında düştü. Bu doğrultuda yapımı 25 Haziran'a kadar 49,99 dolar (2.310 TL) yerine 24,99 dolara (1.154 TL) satın alabileceksiniz. Bununla birlikte oyunda Türkçe arayüz desteğinin de bulunduğunu belirtelim. Yani oyunu satın alıp yüklediğinizde Türkçe dilinde deneyimleyebileceksiniz.

Football Manager 26 Xbox'ta Kaç TL?

Football Manager 26'nın Xbox versiyonunda da benzer bir durum söz konusu. Oyun an itibarıyla Xbox Store'da 1.999 TL yerine 999,50 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Hatta sadece bununla da sınırlı değil. Eğer Game Pass aboneliğiniz varsa söz konusu ücreti ödemeden oyunu oynayabilme imkanınız olacak.

Football Manager 26 PlayStation'da Kaç TL?

Football Manager 26 PlayStation'da da indirimde. Bu kapsamda yapımın PlayStation Store sayfasına baktığımızda Xbox'taki gibi 1.999 TL yerine 999,50 TL'ye satıldığını görebiliyoruz. Öte yandan PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa yapıma bu paraları vermeden ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Football Manager 26'da teknik direktörlük adına yapamayacağınız pek bir şey yok diyebiliriz. Oyunda kendi takımınızı kurabilir, taktiklerinizi belirleyebilir, saha içi görev dağılımlarını ayarlayabilir ve kadronuz yetersizse nokta atışı transferler yapabilirsiniz. Kısacası gerçek hayatta bir kulübün yürüttüğü tüm operasyonları yaparak kendinizi adeta bir teknik direktör gibi hissetmeniz mümkün.

Football Manager 26 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci ve İşletim Sistemi: 64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gereklidir

İşletim Sistemi: Windows 10 (güncellemeli 22H2) veya Windows 11 (güncellemeli 23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100 Dizüstü: Intel Core i3-330M veya AMD A6-5200 SSE4.2 ve SSSE3 desteği gereklidir

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380 veya Intel HD 530 Dizüstü: NVIDIA GeForce GTX 960M veya AMD Radeon R9 M375 veya Intel HD 530 (512 MB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB boş alan

Ek Not: Microsoft artık Windows 10 ve daha eski sürümleri desteklememektedir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci ve İşletim Sistemi: 64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gereklidir

İşletim Sistemi: Windows 11 (güncellemeli 23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600 Dizüstü: Intel Core i5-1035G7 veya AMD Ryzen 7 3750H

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT Dizüstü: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile veya AMD Radeon RX 6600M

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB boş alan

Ek Not: Microsoft artık Windows 10 ve daha eski sürümleri desteklememektedir

Editörün Yorumu

Football Manager 26 bende bağımlılık yaptı diyebilirim. Her ne kadar ilk çıkış yaptığında oynanışla ilgili çeşitli eleştirilere maruz kalsa da bence şu anda oynayabileceğiniz en iyi menajerlik oyunu. Eğer bu türe ilginiz varsa hazır indirimdeyken satın alıp deneyebilirsiniz.