FINAL FANTASY XVI, destansı hikayesi ve büyüleyici dünyasıyla yeni bir fantezi macerası sunuyor. Şimdi indir, savaşlara katıl ve dünyayı kurtar!

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan FINAL FANTASY XVI, ikonik JRPG serisinin 16. ana oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda oyuncular büyüleyici bir fantezi dünyasında yeni karakterlerle tanışıyor ve derin bir hikayeye adım atıyorlar. Serinin önceki oyunlarına kıyasla daha karanlık bir temaya sahip olan FINAL FANTASY XVI savaş sistemi, karakter gelişimi ve hikaye anlatımı konusunda önemli yenilikler sunuyor.

Oyunun dünyası Valisthea, beş farklı krallığa bölünmüş ve her biri kendi kutsal kristallerine dayanarak gücünü koruyor ancak bu krallıklar arasında artan gerilimler büyük bir savaşa yol açıyor. Bu kaosun ortasında oyunun ana karakteri Clive Rosfield, kardeşi Joshua’nın başına gelen trajik olayların ardından bir intikam yolculuğuna çıkıyor. Clive'in hikayesi, oyuncuları derin duygusal bağlar kurmaya ve karmaşık ahlaki kararlar almaya zorluyor.

Savaş sistemi, önceki Final Fantasy oyunlarına kıyasla daha aksiyon odaklı olup gerçek zamanlı savaşlarda stratejik kararlar almayı gerektiriyor. Oyuncular Eikon adı verilen devasa yaratıkların güçlerini kullanarak düşmanlarına karşı mücadele edebiliyor. Ayrıca her karakterin kendine özgü yetenekleri ve savaş tarzı oyunculara çeşitli taktiksel seçenekler sunuyor. Görsel olarak da etkileyici olan oyun modern grafik teknolojileri sayesinde ayrıntılı bir dünya ve etkileyici görsel efektler sunuyor.

Serinin hayranları için FINAL FANTASY XVI, köklü geçmişi ve yenilikçi oynanışı ile kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. Muhteşem müziklere sahip olan bu yapım ilk olarak PlayStation 5 için çıkmış olsa da artık PC’de de oynanabiliyor!

FINAL FANTASY XVI İndir

FINAL FANTASY XVI indirin, büyüleyici bir dünyada epik savaşlar ve derin bir hikayeye dalış yapın.

FINAL FANTASY XVI Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 / 11 64-bit

: Windows 10 / 11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070

: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 170 GB kullanılabilir alan

: 170 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 720p'de 30FPS bekleniyor. SSD gerekli. VRAM 8GB veya üzeri.



