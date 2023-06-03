Street Fighter 6 Tüm Rakiplerini Ezdi Geçti

Capcom’un en yeni dövüş oyunu Street Fighter 6, çıkışından sadece birkaç saat sonra Steam'deki en popüler dövüş oyunu haline geldi. SteamDB’ye göre, yeni dövüş oyunu rakiplerine önemli ölçüde fark attı.

1 Haziran 2023’te piyasaya sürülen Street Fighter 6, Steam’de eş zamanlı oyuncu sayısı ile serinin rekorunu kırdı. Bu rekor ile oyun, Steam’in şimdiye kadarki anlık olarak en çok oynanan dövüş oyunu oldu.

Street Fighter 6 Tüm Rakiplerini Nakavt Etti!

Dövüş oyunu dendiğinde ilk akla gelen Mortal Kombat serisinin en güncel oyunu Mortal Kombat II, 35.147 eş zamanlı oyuncu rekoru ile uzun yıllar gündemdeydi. Buna ek olarak yine Street Fighter 6’nın bir diğer rakibi olan Tekken 7 ise 18.966 eş zamanlı oyuncu rekoruna sahipti.

Street Fighter 6 ise çıkışından çok kısa bir süre sonra 66.317 eş zamanlı oyuncu sayısını yakalayarak tüm rakiplerini nakavt etti. Tabii oyunun şu anda ücretsiz bir demosunun da oynanabilir olduğunu belirtmekte fayda var.

Capcom’un dövüş oyunu henüz çok yeni olabilir fakat oyuncu sayısı ile şimdiden Steam’in en çok oynanan dövüş oyunlarının zirvesine yerleşti. Tahmin edebileceğiniz gibi, tüm dövüş oyunlarını ezip geçen Street Fighter 6, şu an Steam’de en çok satan oyunlar listesinde de ilk sırada.

Street Fighter resmi YouTube kanalında, oyunun çıkışı için paylaşılan özel videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Street Fighter 6; PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve Xbox Series S platformları için oynanabilir. Oyunun ülkemizdeki Steam fiyatı ise 848,99 TL

Street Fighter 6 oynamayı düşünüyor musunuz? Oyunu satın aldınız mı? Sizce Street Fighter 6 bu rekoru kıracak kadar iyi mi? Favori dövüş oyununuzu aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.