TECNO'nun 7000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Görüntüleri Ortaya Çıktı

TECNO, Camon Slim isimli yeni bi telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun batarya kapasitesi ve görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Camon Slim'in tasarımı ve renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Etkileyici bir görünüme sahip telefon, dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ayesinde uzun pil ömrü sunacak.

TECNO Camon Slim'in Tasarımı Nasıl Olacak?

TECNO Camon Slim'in tasarımı, TECNO Spark Slim 5G'de çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün iki ucunda kamera bulunacak. Modülün orta kısmında ise LED ışıklar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde TECNO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

Spark Slim 5G'nin modülünün üzerinde yer alan aydınlatma sistemi, şarj etme ve bildirim dahil olmak üzere birçok senaryo için farklı duyguları yansıtan yüz ifadeleri gösteriyor. Bu sayede örneğin bildirim gelip gelmediğini öğrenmek içni ekrana bakmaya gerek kalmıyor. Aynı sistemi Camon Slim'de de görebiliriz.

TECNO Camon Slim'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Camon Slim'in renk seçenekleri arasında mavi, kırmızı, yeşil ve siyah bulunacak. Yeşil ve siyah renk seçeneklerinde telefonun arka yüzeyinde prizma desenleri yer alacak. Mavi renk seçeneğinde de arka yüzeyde desenler bulunacak. Spark Slim 5G'de "Zarif Beyaz", "Gökyüzü Mavisi" ve "Cool Siyah" olmak üzere üç farklı renk seçeneğinin yer aldığını belirtelim.

TECNO Camon Slim'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse TECNO'nun diğer modeli Spark Slim 5G'de 5.160 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla Camon Slim, Spark Slim'den daha uzun pil ömrü sunacak. Yeni model ayrıca diğer telefondan daha kısa sürede şarj olabilecek.

TECNO Camon Slim'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Helio G200, G100 veya G99

Helio G200, G100 veya G99 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

TECNO Camon Slim Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Camon Slim'in 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Spark Slim 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

TECNO Camon Slim Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Camon Slim'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Spark Slim 5G ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Camon Slim'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Camon Slim'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Camon Slim'in 314 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 530 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

TECNO Camon Slim'in tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.