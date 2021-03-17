Tinder sabıka kaydı özelliği geliyor. Bu sayede eşleşilen kişinin sabıkasına bakılabilecek. Match Group ve Garbo, sosyal ağ kullanıcılarına sabıka kontrolü teknolojisi sağlamak için bir araya geldi. İlk testler, önümüzdeki aylarda ABD'de kullanıma sunulacak.

Tinder Sabıka Kaydı Özelliği Yolda

Tinder sabıka kaydı sorgulama özelliğinin nasıl çalışacağına dair henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte özelliğin Türkiye'de kullanıma sunulup sunulmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Match Group güvenlik ve sosyal savunuculuk başkanı Tracey Breeden yaptığı açıklamada "Dünyanın her köşesinde çok uzun süredir kadınlar ve marjinalleştirilmiş gruplar, kaynaklar ve güvenliğin önünde birçok engelle karşı karşıya kaldı. Şirketlerin, teknoloji ve eylemde kök salmış gerçek işbirliği ile bu engellerin kaldırılmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynayabileceklerini biliyoruz." dedi.

Cinsiyete dayalı şiddetten kurtulan Kathryn Kosmides tarafından 2018 yılında kurulan Garbo, insanlar hakkında bağlantı kurmadan önce bilgi vererek tehlikeli durumları önlemeyi hedefliyor. Platformun tutuklamalar, mahkumiyetler, yasaklama emirleri, taciz ve diğer şiddet içeren suçlar dahil olmak üzere kayıtları derlediği bilgisi geldi.

Bu entegrasyonun nasıl çalışacağı tam olarak belli değil. Tinder kullanıcılarının nasıl bir sabıka kaydı kontrolü talep edebileceklerine dair henüz bir detay yok. Match Group ve Garbo tarafından detaylı bilgi paylaşılmadı.

Tinder'a Görüntülü Konuşma Özelliği de Gelmişti

Türkiye'de binlerce kullanıcıya sahip olan Tinder görüntülü konuşma özelliği ile güncellenmişti. Sevgili bulma uygulaması Tinder'da artık eşleştiğiniz kişiler ile görüntülü olarak konuşılabilmekte. Ücretsiz olarak kullanılabilecek olan görüntülü konuşma özelliği yalnızca her iki kişi de istiyorsa etkinleştirilecek. Tinder, yeni özelliğin güvenliği ön planda tutacağını söyledi. Görüntülü konuşma özelliğine "yüz yüze" ismi verildiği açıklandı.

Görüntülü konuşma özelliği ile kullanıcılar telefon numaralarını karşı taraf ile paylaşmıyor. Böylece güvenlik üst düzeyde olmuş oluyor. Kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında ekran kaydı veya ekran resmi alamayabilir. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Görüntülü konuşma özelliğini etkinleştirmek için eşleştiğiniz kişi ile mesajlaştığınız bölüme gidin ve ekranın üst kısmındaki video simgesine dokunun. Görüntülü konuşma kilidini açmak için sağa kaydırın. Her iki taraf da özelliğin kilidini açtıktan sonra, uygulamada bir onay mesajı göreceksiniz. Bundan sonra, eşleşmenin bulunduğu sohbet ekranının üst kısmındaki görüntülü arama simgesine dokunmanız yeterli.