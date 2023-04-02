Togg İçin Sahte Site Kurdular: Dolandırıcılar Yakalandı

Türkiye'nin yerli otomobili olarak yola çıkan Togg T10X için geçtiğimiz haftalarda ön siparişler başlamıştı. Yakın zamanda ilk Togg sahipleri, çekilen kura ile belli oldu. Ön sipariş sürecinde yaşanan bir dolandırıcılık girişimi ise "Yok artık!" dedirtti.

Togg T10X için ön sipariş vermek isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla site kuran kişiler, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda tespit edildi.

Şüpheliler Yakalandı

Togg'un ön siparişleri aldığı siteye oldukça benzer bir alan adı olan "togg.satisonbasvuru.com" üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimi, kısa sürede emniyet güçleri tarafından tespit edildi.

Sitenin kapatılmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma kapsamında şüpheler Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi üzerinde yoğunlaştı.

Vatandaşların şikayetleri sonrasında ödenen paraların bu şirketin hesaplarına gittiği tespit edildi ve firma sahibi yakalandı. Sorgusunun ardından adliyye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.