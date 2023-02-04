Togg Ön Sipariş Hakkı Sağlayacak NFT'lerin Satışa Sunulacağı Tarih Belli Oldu

Togg'un ön siparişine katılma ve teslim alma sırası için büyük önem taşıyan "100. Yıl Özel Seri" NFT'lere satın almak için Trumore uygulamasını kullanan kişi sayısı 20 bini aşmış durumda. Togg'u satın alım hakkı tanıyacak NFT'lerin açık artırma başlangıç tarihi de belli oldu.

"100. Yıl Özel Seri" NFT'leri alarak Togg için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için şimdiden 20 bine yakın kişi Trumore uygulamasındaki yerini aldı. 5 Şubat Pazar günü akşam saat 19.23'te başlayacak açık artırma ile binlerce kullanıcı Togg ön sipariş fırsatı için NFT'ler satın alacak.

NFT'ler 5 Şubat Pazar Günü Saat 19.23'te Satışta

Trumore uygulaması yalnızca Togg ön sipariş fırsatı için kullanılmıyor. Kullanıcılarına hayatı kolaylaştıracak çözümler sunacak olan Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi şimdiden Togg için test sürüş hakkı kazanmış durumda.

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek. NFT'ye en yüksek teklifi veren ön sipariş hakkının da sahibi olacak.

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi hâlinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.