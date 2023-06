Tomb Raider Oyunlarında %89'a Varan İndirim!

Tomb Raider oyunları için indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazasında başlatılan kampanya kapsamında Shadow of the Tomb Raider'dan Shadow of the Tomb Raider'a kadar pek çok yapım çeşitli oranlarda indirime girdi.

İndirime Giren Tomb Raider Oyunları

Tomb Raider : 17,40 TL

: 17,40 TL Rise of the Tomb Raider - Season Pass : 23,20 TL

: 23,20 TL Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition : 57,09 TL

: 57,09 TL Lara Croft and the Guardian of Light : 8,70 TL

: 8,70 TL Lara Croft and the Temple of Osiris : 17,40 TL

: 17,40 TL Tomb Raider I : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider II : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider III : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider IV: The Last Revelation : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider V: Chronicles : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider VI: The Angel of Darkness : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider: Legend : 5,60 TL

: 5,60 TL Tomb Raider: Anniversary : 5,72 TL

: 5,72 TL Tomb Raider: Underworld: 5,72 TL

Steam'de Tomb Raider serisi için önemli bir kampanya sunuldu. Kampanya kapsamında Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition yüzde 89 oranında indirime girdi. Oyunun yanı sıra üç farklı DLC'yi içeren sürümün fiyatı 519 TL'den 57,09 TL'ye düştü.

Yüzde 60 oranında indirime giren Rise of the Tomb Raider - Season Pass 23,20 TL, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration'ın fiyatı ise yüzde 80 oran indirimle beraber 34,60 TL'ye düştü. Lara Croft and the Temple of Osiris isimli oyunun fiyatı ise 17,40 TL oldu.