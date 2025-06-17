Total War Serisinde Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Total Wars serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Total War: ROME II - Emperor Edition, Total War: THREE KINGDOMS, Total War: SHOGUN 2 ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Total War: MEDIEVAL II - Definitive Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 19,99 dolardan (787 TL) 3,99 dolara (157 TL) düştü.

Total War: ROME II - Emperor Edition yüzde 75 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun 26,99 dolar (1.063 TL) yerine 6,74 dolara (265 TL) satılmaya başlandı.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Total War: ATTILA yüzde 80 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 20,99 dolardan (826 TL) 4,19 dolara (165 TL) düştü. Total War: Shogun 2 ise yüzde 75 indirim ile 14,99 dolar (590 TL) yerine 3,74 dolara (147 TL) satılıyor.

İndirime Giren Total War Oyunları