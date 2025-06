Steam'de Balıkçılık Festivali Başladı! %95'e Varan İndirim Fırsatı

Steam'de Balıkçılık Festivali başladı. Bununla birlikte The Catch: Carp & Coarse Fishing, Fishing Sim World: Pro Tour, Ultimate Fishing Simulator ve Call of the Wild: The Angler dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

23 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Deadliest Catch: The Game yüzde 95 oranında indirime girdi. Balık tutma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 10,49 dolardan (413 TL) 52 sente (20 TL) düştü.

Yayıncılığını Ultimate Games'in yaptığı Ultimate Fishing Simulator yüzde 90 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunun fiyatı 10,49 dolar (413 TL) yerine 1,04 dolara (40 TL) satılmaya başlandı.

Fishing Adventure VR da yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 11,99 dolardan (472 TL) 1,19 dolara (46 TL) düştü. Pro Fishing Simulator yüzde 90 indirim ile 4,99 dolar (196 TL) yerine 49 sente (19 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Balıkçılık Oyunları