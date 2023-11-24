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Total War: SHOGUN 2

Total War: SHOGUN 2

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 19.53 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Creative Assembly
  • İndir

Siz de hemen Total War: SHOGUN 2 indirin ve Shogun’ları yönetin.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: SHOGUN 2, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Total War oyunları pek çok farklı zaman diliminde geçse de ilk Shogun oyunu çok beğenilmişti. Yapımcı ekip ilk oyunun başarısından memnun olacak ki ikinci oyunu da geliştiridi.

Total War: SHOGUN 2, gerçek zamanlı strateji (RTS) ve sıra tabanlı strateji (TBS) türlerini birleştiren hibrit bir  oyundur. Oyuncular RTS modunda savaşta ordularınıkontrol eder ve TBS modunda ise ince ayarlamalar yapar.

16. yüzyıl Japonya'sında bir Total War oyunu oynamak pek çok kişinin ilgisini çekecektir. 16. yüzyıl Japonya'sı pek çok kişinin ilgisini çeken bir dönem ve çok az oyunda bu dönemin ruhunu yakalama şansınız var.

En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
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En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları

Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.

Total War: SHOGUN 2 İndir

Eğer derinlikle ve kaliteli bir strateji oyunu arıyorsanız hemen Total War: SHOGUN 2 indirmelisiniz. Serinin en iyi oyunlarından biri olan Total War: SHOGUN 2 sizlere benzersiz bir tecrübe yaşatacak.

Eskiden Yeniye Total War Serisi
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Eskiden Yeniye Total War Serisi

Sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı strateji oyunlarını kendi bünyesinde harmanlayan, köklü bir seri olan Total War oyunları, bu türü seven oyuncuların favori serilerinden biridir.

Total War: SHOGUN 2 Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / Vista / XP
  • İşlemci: 2 GHz Intel Çift Çekirdek işlemci / 2.6 GHz Intel Tek Çekirdek şlemci veya dengi AMD işlemci (SSE2'lu)
  • Bellek: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista / Windows7)
  • Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (shader model 3)
  • DirectX: DirectX 9.0c
  • Depolama: 20 GB boş sabit disk alanı
ARTILAR

Eşsiz Total War oynanışı

Tarihsel gerçekçilik epey yüksek

İlgi çekici bir dönem seçilmiş