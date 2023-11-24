Siz de hemen Total War: SHOGUN 2 indirin ve Shogun’ları yönetin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Total War: SHOGUN 2, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Total War oyunları pek çok farklı zaman diliminde geçse de ilk Shogun oyunu çok beğenilmişti. Yapımcı ekip ilk oyunun başarısından memnun olacak ki ikinci oyunu da geliştiridi.

Total War: SHOGUN 2, gerçek zamanlı strateji (RTS) ve sıra tabanlı strateji (TBS) türlerini birleştiren hibrit bir oyundur. Oyuncular RTS modunda savaşta ordularınıkontrol eder ve TBS modunda ise ince ayarlamalar yapar.

16. yüzyıl Japonya'sında bir Total War oyunu oynamak pek çok kişinin ilgisini çekecektir. 16. yüzyıl Japonya'sı pek çok kişinin ilgisini çeken bir dönem ve çok az oyunda bu dönemin ruhunu yakalama şansınız var.

Total War: SHOGUN 2 İndir

Eğer derinlikle ve kaliteli bir strateji oyunu arıyorsanız hemen Total War: SHOGUN 2 indirmelisiniz. Serinin en iyi oyunlarından biri olan Total War: SHOGUN 2 sizlere benzersiz bir tecrübe yaşatacak.

Total War: SHOGUN 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / Vista / XP

: Windows 7 / Vista / XP İşlemci : 2 GHz Intel Çift Çekirdek işlemci / 2.6 GHz Intel Tek Çekirdek şlemci veya dengi AMD işlemci (SSE2'lu)

: 2 GHz Intel Çift Çekirdek işlemci / 2.6 GHz Intel Tek Çekirdek şlemci veya dengi AMD işlemci (SSE2'lu) Bellek : 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista / Windows7)

: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista / Windows7) Ekran Kartı : 256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (shader model 3)

: 256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (shader model 3) DirectX : DirectX 9.0c

: DirectX 9.0c Depolama: 20 GB boş sabit disk alanı