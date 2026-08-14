Peugeot 2026 Fiyat Listesi: 250 Bin TL İndirim Var!

Peugeot markasının Ağustos 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca çok şık bir tasarıma sahip olan Yeni Peugeot 408 ve Peugeot 3008 için Ağustos ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Böylece bu iki otomobili daha düşük bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, Peugeot güncel araba fiyatları ne kadar?

Peugeot E-208 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-208'in E-208 GT 100kW sürümü için 2026 yılının Ağustos ayında 1 milyon 999 bin 500 TL fiyat etiketi belirlendi. 100 kW motor gücüne sahip olan otomobilde 50 kWsa batarya kapasitesi mevcut. Yüzde 20'den yüzde 80 şarj seviyesine 25 dakikada ulaşabilen otomobil 498 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Peugeot E-308 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

130 HP motor gücüne sahip olan otomobilin Allure ve GT olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Peugeot E-308'in yeni 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 sürümü 2 milyon 360 bin TL, yeni 308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 sürümü ise 2 milyon 695 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Peugeot 2008 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot 2008'in 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü 2 milyon 353 bin TL, 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 2 milyon 580 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Allure sürümünde 10 inç iki boyutlu gösterge paneli, GT sürümünde ise 10 inç üç boyutlu gösterge paneli mevcut. Ayrıca araba145 HP motor gücüne sahip.

Peugeot E-2008 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Peugeot E-2008'in E-2008 ALLURE 115kW sürümü 2 milyon 201 bin 500 TL, E-2008 GT 115kW sürümü ise 2 milyon 308 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 54 kWsa batarya kapasitesine sahip araba 30 dakikada şarj olabiliyor. 156 HP motor gücüne sahip olan araba 406 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Yeni Peugeot 408 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.580.000 TL 2.330.000 TL 250.000 TL Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan 2.695.000 TL - - Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL 165.000 TL

Arabanın Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü için 2 milyon 580 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Ağustos ayına özel kampanya kapsamında 2 milyon 330 bin TL'ye düştü. Yani bu sürüm için arada 250 bin TL'lik bir fark mevcut. Yeni 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 2 milyon 910 bin TL'den 2 milyon 745 bin TL'ye düştü. Bu arada Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Cam Tavan sürümü 2 milyon 695 bin TL'ye satılıyor.

Peugeot 3008 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.851.000 TL 2.649.000 TL 202.000 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.259.000 TL - -

Arabanın 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü için 2 milyon 851 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Ağustos ayına özel kampanya ile birlikte 2 milyon 649 bin TL'ye düştü. Yani 202 bin TL'lik bir indirim mevcut. 3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 sürümü ise 3 milyon 259 bin TL'ye satılıyor.

Peugeot E-3008 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

E-3008 Allure 157kW (210hp): 3.318.000 TL

3.318.000 TL E-3008 GT 157kW (210hp): 3.514.500 TL

Peugeot 5008 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 3.290.000 TL

3.290.000 TL Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6: 3.600.000 TL

Peugeot E-5008 Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Yeni E-5008 Allure 157kW (210hp): 3.502.000 TL

3.502.000 TL Yeni E-5008 GT 157kW (210hp): 3.644.000 TL

Editörün Yorumu

Peugeot 2008, geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar listesinin sekizinci sırasında yer almıştı. Bu otomobil Temmuz 2026'da 1.421 satış adedine ulaşmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu otomobil şu anda 2 milyon 353 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni Peugeot 408 ve Peugeot 3008 için Ağustos 2026'ya özel bir kampanyanın olduğunu da belirteyim. Kampanya kapsamında bu iki otomobil daha uygun fiyata satın alınabiliyor.