RPG, Strateji ve Bulmaca Sevenler Kaçırmasın: Üç Oyun Bedava Veriliyor

Amazon, her hafta düzenli olarak bedava oyun sunmaya devam ediyor. Geçen hafta iki farklı oyunu ücretsiz erişime açan şirket, bu hafta ise toplamda üç adet oyun veriyor. Bunların her biri farklı türe sahip. Ana hedef kitlesi ise rol yapma, strateji ve bulmaca türlerini seven oyuncular.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Steelrising

Airship: Kingdoms Adrift

Pyramids and Aliens: Escape Room

Amazon'da ücretsiz hâle gelen oyunlar Steelrising, Airship: Kingdoms Adrift ve Pyramids and Aliens: Escape Room'dan oluşuyor. Bu üç oyun da 16 Eylül 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak alınabilmeye devam edecek. Belirtilen tarihten sonra ücretsiz erişim süresi sona erecek. Önünüzde oldukça uzun zaman var ama unutma ihtimaline karşı tüm yapımları şimdiden alabilirsiniz.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Şart mı?

Amazon'un bedava olarak sunduğu oyunlar için normalde ücretli abonelerin erişimine açık. Ama Amazon'un 30 günlük ücretsiz Prime abonelik fırsatından faydalanırsanız tek bir kuruş bile ödemeden hem bu oyunlara sahip olabilir hem Prime Video'daki içeriklere bedava erişim imkânı elde edebilir hem de diğer Prime avantajlarından faydalanabilirsiniz. Tabii, burada bir parantez açmak gerek. Eğer üyelik yenileme tarihinden önce aboneliği sonlandırmazsanız otomatik çekim yapılacaktır. O yüzden aboneliği iptal etmeyi unutmayın.

Steelrising Nasıl Bir Oyun?

Rol yapma oyunları arasında konumlanan Steelrising, Fransız Devrimi döneminde geçiyor. Tabii, tarihi birebir yansıtmıyor. Daha çok alternatif tarih odaklı yapım diyebiliriz. Normalde Fransız Devrimi'nin başlangıcı halkın Kral XVI. Louis'e karşı ayaklanmasıyla başlarken bu oyunda ise Kral XVI. Louis'in isyanı bastırmak için insan askerler yerine robotlardan oluşan ordu kullandığını görüyoruz.

Paris, bu robot askerlerin savunmasına dayanamıyor. Kralın karanlık planlarını durdurmak için de özel olarak tasarlanmış özel bir robot olan Aegis var ve biz tam da bu robotu yönetiyoruz. Görevimiz kraliçe Marie Antoinette'i korumakken olaylar bizi devrimin ortasına sürüklüyor.

Oyundaki en büyük amacımız, kralın robot ordusunu yenmek ve Fransız Devrimi'nin gerçekleşmesini sağlamak. Karşımıza birçok kılıçlı robot asker, ağır zırhlı makineler, ateş atan düşmanlar çıkıyor. Oyunda epey hızlı savaş mekanikleri var. Saldırıları bloklayabiliyor, onlardan kaçabiliyorsunuz. Doğru anda doğru hamle ise zafer elde etmede büyük rol oynuyor.

Airship: Kingdoms Adrift Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında yer alan Airship: Kingdoms Adrift, kendi hava gemisi şirketimizi kurduğumuz, kaptan olduğumuz, ticaret yaparak para kazandığımız ve gemilerimizi geliştirdiğimiz bir oyun. Oyun, Spheara adlı bir dünyada geçiyor. Geçmişte çok büyük bir savaş yaşanmış bu dünyada ülkeler kendi hava gemileriyle savaşmış ve dünya da bundan olumsuz etkilenmiş. Olaylardan sonra savaş bitmiş olsa da herkes birbirine karşı temkinli davranıyor.

Oyunda bir kaptan rolü üstleniyoruz. Savaş sonrasında işsiz kalan askerler ve hava gemisi mürettebatları gibi insanlar yeni fırsatlar arayışında. Siz de Suthseg Takımadaları'nda bir ticaret şirketi kurmak üzere harekete geçiyorsunuz. Tabii, her şey bir basit bir ticaretten ibaret kalmıyor. Ülkeler arasındaki gizli planları öğreniyor, savaşın yeniden başlayabileceğini öğreniyorsunuz. Bir yandan tüccar bir yandan diplomat bir yandan da savaş komutanı oluyorsunuz.

Pyramids and Aliens: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

Pyramids and Aliens: Escape Room, bulmaca oyunları arasında. Oyunda bir arkeologu yönetiyorsunuz. Gizemli bir Mısır piramidine giriyorsunuz. Amacınız, kaybolan akıl hocanızı bulmak. Gelgelelim, bu süre zarfında piramidin aslında insan yapımı olmayan bir sırra sahip olduğunu öğreniyorsunuz. Etraftaki ipuçlarını kullanarak bu sır perdesini kaldırmaya çalışıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Amazon'un bu hafta bedava dağıttığı oyunları epey ilgi çekici bulduğumu söyleyebilirim. Steelrising zaten çok severek oynadığım bir oyundu. Bu tür alternatif tarih yaklaşımıyla tasarlanmış oyunları beğeniyorum. Özellikle rol yapma türünü sevenlerin kesinlikle denemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii, diğer yapımlar da oldukça iddialı ve iyi bir oynanışa sahip. Bu oyundan sonra onlara da göz atmanızı tavsiye ederim.