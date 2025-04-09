Trump Çip Üreticilerinin Belini Büktü! "Ben Para Vermem, Tehdit Ederim"

Washington'daki Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesi'nin yemeğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan merkezli çip devi TSMC'ye ABD'de fabrika kurmaları için baskı yaptığını açık açık söyledi.

TSMC, geçtiğimiz ay ABD'de beş yeni çip fabrikası inşa etmek için 100 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Şirket daha önce Nisan 2024'te 65 milyar dolar değerinde bir yatırım planı açıklamıştı.

TSMC Fabrika Kurmazsa Vergi Yükü Altında Ezilecek

ABD Başkanı geçen hafta 180'den fazla ülkeye %10 oranından başlayan karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklamıştı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise çip sektörünün henüz bu yeni tarifelerden etkilenmedi ama Trump'ın açıklamaları aksini kanıtlıyor. Anlattığına göre Trump şirkete, ABD'de fabrika kurmamaları durumunda ağır bir vergi ödeyeceklerini söylemiş:

Burada fabrika kurmazsanız büyük bir vergi ödersiniz. %25, belki %50, belki %75, hatta %100.

"ABD Milyar Dolar Veriyor Ama Onlar Nankörlük Yapıyor"

Trump, hükümetin çip üreticilerine verdiği teşvikleri eleştirerek şöyle dedi:

Bu şirketler zaten para içinde yüzüyor. Devlet milyarları veriyor, yine gelip burada üretim yapmıyorlar. Ben kendi dönemimde hiç para vermedim, sadece tehdit ettim. TSMC'yi ikna etmek için de yaptığım buydu.

TSMC'nin Phoenix'teki ilk fabrikası geçtiğimiz yıl çip üretmeye başlamıştı ancak inşaat sürecinde bazı gecikmeler yaşanmıştı. Şirketin ABD yatırımları, dönemin başkanı Biden tarafından destek aldı ve geçen Kasım ayında Phoenix'teki üç fabrika için TSMC'ye 6.6 milyar dolarlık fon sağlandı.

Trump daha önce de üretimini başka ülkelere kaydıran şirketleri yüksek vergilerle tehdit etmişti. Eylül ayında John Deere'ın üretimi Meksika'ya taşıması durumunda %200 vergi uygulayacağını duyurmuştu. Tayvan'dan çip üretimini getirmek için ise detaylı bir plan hazırlandığını belirterek "Sonunda Amerika kendi kendini koruyabilecek hale gelmeli." dedi.