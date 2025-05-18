Merakla Beklenen AirPods Pro 3 İçin Geri Sayım Başladı: Yeni Çip, Sağlık Sensörleri ve Daha Fazlası!

Bugünlerde daha çok merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 17 ile gündeme gelen Apple, bir süredir yeni kablosuz kulaklığı için de çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin en son yazılım güncellemelerinde yer alan bazı kodlar, yeni bir modelin çok yakında piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. İşte detaylar...

AirPods 3 Pro, Apple'ın Kod Satırlarında Doğrulandı.

Aktarılanlara göre Apple, web sitesi ve diğer ürün sayfalarına ait kod satırlarında son kablosuz kulaklığı AirPods Pro 2'ye yönelik ilginç bir değişikliğe gitti. Daha öncesinde kod satırlarında "AirPods Pro 2nd Generation" ifadenin "AirPods Pro 2 or later" şeklinde değiştirildiğini bildiriliyor. Bu gelişme yeni bir modelin yolda olduğuna dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Yeni kulaklığın WWDC 2025 etkinliğinde duyurulması ihtimali gündemde olsa da, Apple’ın geçmiş lansman alışkanlıkları bu olasılığı zayıflatıyor. Bilmeyenler için şirket, genellikle AirPods tanıtımlarını yılın son çeyreğine bırakıyor. Bu doğrultuda cihazın bu yıl piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakılsa da lansman tarihi konusunda net bir fikir henüz yok.

Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kulislerde dolaşan bilgilere göre AirPods Pro 3 modelinde bazı önemli yenilikler yer alabilir. Bu yenilikler arasında yeni nesil H3 işlemci, daha gelişmiş aktif gürültü engelleme teknolojisi, uzatılmış pil ömrü ve sağlık verilerini takip edebilen yeni sensörler bulunuyor.

Bu özellikler sayesinde AirPods Pro 3, yalnızca bir ses cihazı olmaktan çıkarak kullanıcıların sağlığını da takip edebilen akıllı bir yardımcıya dönüşebilir. Tüm detaylar, Apple’ın resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak. Gelişmeler için takipte kalın!