Gölgesinden Hızlı Fabrika Kuran TSMC: NVIDIA ve AMD Sıraya Girdi

Tayvan merkezli çip devi TSMC, Arizona'daki üçüncü fabrikasının inşasına, ruhsatı aldıktan yalnızca birkaç saat sonra başladı. Şirketin bu hamlesi, ABD'de toplam 100 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği dev projelerin yeni halkası.

Bu yeni fabrika, TSMC'nin daha önce 65 milyar dolarlık yatırımla başlattığı Arizona kampüsünün bir parçası ama bu kez işler daha büyük: ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat açıkladığı 100 milyar dolarlık yatırım planı, 40 bin kişilik inşaat istihdamı ve Arizona ekonomisine 200 milyar dolarlık katkı gibi hedeflerle geliyor. TSMC'nin Arizona'daki bu üçüncü fabrikası, en gelişmiş üretim teknolojilerinden biri olan 2 nanometre üretim süreciyle çip üretecek.

TSMC'nin İlk Müşterisi Apple

TSMC'nin en büyük müşterisi olan Apple, Arizona'daki yeni fabrikanın ilk ve en büyük müşterisi olduğunu duyurdu. Ancak bu çiplerin yine Tayvan'a gönderilip montajının orada yapılması muhtemel. NVIDIA CEO'su Jensen Huang ise ABD'nin çip üretimini teşvik eden politikalarını övdü ve bu destek sayesinde AI altyapılarının yerli üretimiyle yeni sanayi devrimi gerçekleştirebilecekleri ihtimaline göz kırptı.

En dikkat çeken açıklama ise AMD CEO'su Dr. Lisa Su'ya aitti. Su, 2nm üretim sürecini HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) alanında kullanacaklarını, TSMC Arizona Fab 21'in bu çipler için kullanılacağını ve AMD'nin bu teknolojide öncü müşteri olduğunu açıkladı.

Tayvan'a Olan Bağımlılık Azalacak

TSMC'nin hamlesi Tayvan'da tartışma yaratmaya devam ediyor. Zira şirketin 100 milyar dolarlık ek yatırımıyla ilgili detayları henüz Tayvan hükümetine resmi olarak sunmadığı iddia ediliyor. Yeni fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte ABD, ileri seviye yarı iletken üretimi konusunda Tayvan'a olan bağımlılığını biraz daha azaltmış olacak. Şirketin hedefi, ABD'li teknoloji devlerinin yurt dışından çip tedarik etme zorunluluğunu azaltmak ve üretimi doğrudan Amerika'da gerçekleştirmek.