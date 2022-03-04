AMD Rusya'ya Çip Satışlarını Durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından çip üreticisi AMD, Rusya ile ciddi bağları devam eden son küresel şirketlerden biriydi. Radeon GPU'ları ve Ryzen CPU'larının üreticisi, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin Rusya'ya karşı ABD ve Batı yaptırımlarına uymaya başladığını gösteren bir hareketle Rusya'ya ve komşusu Belarus'a çip satışlarını durdurduğunu duyurdu.

Bir AMD temsilcisinin PC World'e gönderdiği e-postada "ABD ve diğer uluslar tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dayanarak AMD şu anda ürünlerimizin Rusya ve Belarus'a satışını ve dağıtımını askıya alıyor." ifadelerine yer verildi.

Fortune'un raporuna göre Rusya, çiplerinin yaklaşık %70'ini Çin'den sağlıyor ve yalnızca %30'unu diğer kaynaklardan ithal ediyor. ABD, Avrupa ve diğer Asyalı firmalardan satın alınan çiplerin küçük bir yüzdesine rağmen, çip yaptırımının Rus ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Çip konusunda tüketicilerin büyük çoğunluğu oyun tarafında tercih ediyor.

Bu kararın oyuncular üzerindeki etkisi ne olacak?

AMD'nin çipleri bilgisayarlara ve oyun konsollarına güç sağlıyor, bu da Rusya'daki oyuncuların en yeni CPU'ları, GPU'ları ve hatta Microsoft'un Xbox Series S ile X ve Sony'nin PlayStation 5 gibi konsollarını satın alamayacağı anlamına geliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise dünya çapındaki oyun şirketlerinden Rusya ve Belarus'taki hesapları geçici olarak yasaklamalarını istedi.

Rusya-Ukrayna çatışmasına paralel olarak ilerleyen bu çip savaşı muhtemelen her iki taraf için de uzun vadeli bir etkiye sahip olacak.