Türkiye Koronavirüs Aşısı Yaptırmak İstiyor mu? İşte Anket Sonuçları!

Araştırma şirketi MetroPOLL tarafından gerçekleştirilen bir anketin sonucunda “Türkiye koronavirüs aşısı yaptırmak istiyor mu?” sorusu yanıtlanmış oldu. Katılımcılara “Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçlarında Türkiye’nin ne kadarının aşı yaptırmak istediği ve ne kadarının aşı yaptırmak istemediği belli oldu.

Türkiye Koronavirüs Aşısı Olmak İstiyor mu?

Yeni tip koronavirüsün dünyaya yayıldığı ilk günden bu yana COVID-19 salgınını bitirmeye yönelik aşı çalışmaları devam ediyor. Bu zamana kadar geliştirilip etkinliği yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirtilen aşılardan bazılarının Pfizer ve BioNTech’in aşısı ile Moderna’nın aşısı olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ve şu an inceleme aşamasında olan koronavirüs aşıları hakkında ise cevabı merak edilen birçok soru vardı. Bunlardan bir tanesi ise koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldiğinde vatandaşların aşı olmayı kabul edip etmeyeceği ile ilgiliydi.

MetroPOLL tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %51,5’i “Evet, yaptıracağım” derken %48,5’i ise “Hayır, yaptırmayacağım” dedi. Bu anketin sonucuna göre Türkiye’nin büyük bir kısmı yeni tip koronavirüse karşı geliştiren ve şu an incelenme aşamasında olan koronavirüs aşısını yaptırmayı düşünüyor.

Türkiye’de COVID-19 Aşısı Ne Zaman Uygulanmaya Başlayacak?

Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech tarafından geliştirilen aşı geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. 3 milyon doz aşının ülkemize gelmesinin sonrasında çok sayıda vatandaşın kafasında “Aşılar ne zaman yapılmaya başlanacak?” sorusu meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ayasofya Camii’de kıldığı Cuma namazının sonrasında konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Test süreci devam ediyor, bakanlık açıklama yapacak. Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: