Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

Çin’den gelen 3 milyon doz aşının ardından çok sayıda insanın kafasında “Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?” gibi birtakım soru işaretleri oluştu. Cumhurbaşknı Recpe Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından COVID-19 aşısı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Türkiye’de Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Yapılmaya Başlanacak?

Çin merkezli ilaç firması SinoVac Biotech tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. 3 milyon doz aşının ülkemize gelmesinin ardından çok sayıda vatandaş, aşılama sürecinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ayasofya Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Test süreci devam ediyor, bakanlık açıklama yapacak. Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek” ifadelerini kullandı.

COVID-19 aşıları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz Çin'den 50 milyon Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme söz konusu. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Türkiye'nin kendi çalışmaları var” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“BionTech ile TÜBİTAK başkanımız Uğur Bey ile görüşüyor. Takvim belli olacak, adımlar atılacak. Diğer konuda ise Sağlık Bakanımız açıklamalar yapıyor. 14 gün 14 gün şeklinde filan daha çok bu süreç devam ediyor. Bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. 7 gün de olabiliyor ama doktorlarımızın tavsiyesi 14 gündür. Başka ilaçlar da tavsiye ediliyor. Bu ilaçlarla süreçler daha da hızlanacaktır.”

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler ile yaşlı, engelli, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Aşılama sürecinin üçüncü aşaması, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsıyor. Son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. Çin’den gelecek olan aşıların etkiliği yüzde 91,25 olarak açıklanmıştı.